Sindicatos y Consell marchan juntos en València contra la precariedad laboral

Los secretarios generales de UGT-PV, Ismael Sáez, y CCOO PV, Arturo León, junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la vicepresidenta, Mónica Oltra, y varios miembros del Consell han participado este martes en la manifestación del 1 de mayo por las calles de València en protesta por la precariedad laboral y en reivindicación de mayores salarios y pensiones dignas.

Bajo el lema "Tiempo de ganar. Igualdad. Mejor empleo. Mayores salarios. Pensiones dignas", la pancarta conjunta de ambos sindicatos ha encabezado la marcha por las calles valencia, con sus dirigentes al frente, en un ambiente festivo, en el que no han faltado críticas contra la sentencia de 'La Manada', con carteles en los que se leía: "No es no", "Nosotras somos la manada" o "Yo sí te creo".

El secretario general del UGT-PV ha denunciado que los trabajadores están "penalizados" por una reforma laboral que "hace imposible que los salarios crezcan" y ha reivindicado a las patronales que sean "receptivas" y reconozcan "el sacrifico" de los trabajadores en los convenios colectivos.

Su homólogo de CCOO-PV ha pedido a las organizaciones empresariales y al Gobierno que sean "sensibles" a sus propuestas "justas y razonables para cambiar la precariedad laboral" o en caso contrario, "habrá contestación general en la calle" y ha defendido el camino hacia "la recuperación de derechos y el cambio de modelo productivo".

Tanto Oltra como Puig ha asegurado antes de iniciar la marcha que se trata de un día "festivo y reivindicativo" y según el president, están "muy lejos" de la plena ocupación, por lo que la reivindicación y los sindicatos son "absolutamente necesarios".