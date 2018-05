EE UU no altera la producción del Mondeo en la fábrica valenciana

? En medio del profundo proceso de reestructuración de Ford en EE UU -donde el grupo automovilístico acaba de anunciar que eliminará de su gama todos aquello que no sean vehículos grandes, monovolúmenes y todoterrenos, a excepción del Ford Mustang-, Steven Armstrong aseguró ayer en el Palau de la Generalitat que esosplanes no alteran los planes de producción de Almussafes ni del resto de fábricas en Europa. En es sentido indicó que se seguirá realizando el Ford Mondeo en València, modelo que se suma al Kuga, S-Max, Galaxy y las furgonetas Tourneo y Connect. No desveló los planes de producción. Ford,que mantiene hasta abril un ERE temporal en un turno de motores.