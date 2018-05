El Sabadell tendrá oficinas rápidas para operaciones de caja que abrirán por la tarde

Las entidades financieras siguen en busca de la fórmula mágica que les permita rentabilizar sus redes de oficinas, en un contexto en el que cada vez más clientes operan a través de internet o del móvil y en el que los bajos tipos de interés siguen empujando al sector a realizar ajustes en sus gastos. De esta forma, la mayoría de bancos ha optado por recortar sucursales y concentrar sus servicios en delegaciones de mayor tamaña, al tiempo que tratan de especializar cada delegación en un tipo de tareas. Esta última es la fórmula por la que parece haber apostado el Banco Sabadell que, tras años de testar las posibles soluciones en Elda, va a poner en marcha un nuevo formato de sucursal de «servicio rápido».

La intención de la entidad con sede en Alicante es concentrar en estas oficinas las operaciones de caja -ingresos y retiradas de efectivo, cobro de cheques, etc- que son las que suelen generar más colas y las que menos valor aportan al negocio, aunque las entidades se ven obligadas a mantenerlas porque una parte de los clientes sigue requiriendo el trato personal para realizarlas. De esta forma, estas nuevas oficinas tendrán más puestos de caja de los habituales -para poder absorber el mayor flujo de clientes sin generar esperas- y, además, contarán con un horario ampliado. Es decir, que abrirán por las tardes -de lunes a jueves- aunque en cada una de ellas se establecerá un periodo de apertura y cierre distinto, «según las necesidades de los clientes», según apuntan desde el Sabadell.

Por ejemplo, en el caso de Elda, donde se realizó la prueba piloto, el horario es de 8.00 a 14.30 por las mañanas y de 16.00 a 19.00 por las tardes, pero en Torrent, donde este mes de abril se abrió la segunda de estas sucursales, se ha optado por un horario ininterrumpido de 8.00 a 18.00 horas.

Formato

El objetivo del banco es que a finales del año 2020 ya funcionen con este nuevo formato 150 sucursales repartidas por toda España aunque la transformación de la red será de mayor calado ya que uno de los motivos de poner en marcha este modelo es liberar de estas tareas al resto de oficinas que tengan a su alrededor. De esta forma, las sucursales que se encuentren más cercanas a la oficina de servicio rápido -en el caso de Torrent, son las que están en un radio de un kilómetro- suprimirán los puestos de caja atendidos y los sustituirán por un mayor número de cajeros, por lo que pasarán a ser oficinas automatizadas. Esto no significa que no haya personal, sino que éste sólo se dedicará a gestiones de alto valor: contratación de hipotecas, fondos de inversión etc. En definitiva, a realizar una mayor gestión comercial.

En este sentido, por ejemplo, el consejero delegado del banco, Jaume Guardiola, ya señaló en la última presentación de resultados que se había creado un nuevo rol comercial, el gestor de seguros, debido a la cada vez mayor importancia de este negocio en la cuenta de resultados de la entidad financiera.

Zonas con densidad de red

Desde el Banco Sabadell señalan que este nuevo modelo de organización de la red sólo se pondrá en marcha, lógicamente, en aquellas zonas en las que exista suficiente densidad de sucursales para poder desviar a los clientes a la nueva oficina de servicio rápido sin que suponga un desplazamiento excesivo. En el resto se mantendrán las oficinas con todos los servicios, como hasta ahora.

Del mismo modo, en estas oficinas existirá lo que han denominado como «corner digital», un espacio en el que introducir a los clientes en las aplicaciones a través de internet con el objetivo de que cada vez sea menos necesario que acudan físicamente a la oficina para las operaciones más sencilla.

No obstante, el Sabadell tampoco suele desaprovechar las oportunidades y, por ejemplo, sus responsables creen que el mayor flujo de público a estas oficinas también puede ser positivo para elevar las ventas cruzadas. Esto es, para vender a los usuarios del servicio de caja otros productos del banco.