UGT y CC OO-PV prevén una huelga general por el bloqueo en los convenios

Miles de trabajadores se concentraron ayer en Alicante, Castelló y València para exigir a las patronales que haya un reparto justo de la riqueza en el marco del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Los dirigentes de CC OO y UGT-PV, Ismael Sáez y Arturo León, respectivamente, llegaron incluso a plantear la convocatoria de una huelga general si no hay acuerdo con la patronal sobre la negociación colectiva.

Las centrales mayoritarias de la C. Valenciana convocaron concentraciones frente a las sedes de las patronales. Ismael Sáez aseguró que «es hora de que la patronal se siente a negociar y entienda que la recuperación económica debe llegar a la clase trabajadora. Cuando llevamos cuatro años de crecimiento por encima del 3 % del PIB son incapaces de asumir un acuerdo que recoja el reparto justo de la riqueza», aseguró el principal dirigente de la central ugetista. «Si las movilizaciones no acaban con un acuerdo y una subida de los salarios conforme a la riqueza que se genera en nuestro país no descartamos plantear una huelga general», agregó.



Crecimiento económico

Arturo León comentó que «después de una crisis muy dura que se ha llevado por delante muchos derechos laborales y sociales de la ciudadanía y que ha dejado grandes problemas de desigualdad, ahora, en un contexto de crecimiento económico desde 2014 entorno al 3 %, queremos que la riqueza se redistribuya. Hay razones más que de sobra», indicó el secretario general de Comisiones.

Según León, en España se ha recuperado la producción de bienes y servicios respecto a 2008, «hay 36.000 millones de euros más con un millón de trabajadores menos» y «el año pasado las grandes empresas repartieron dividendos por valor de 17.000 millones de euros entre sus accionistas» Sin embargo, «al Gobierno central le debe parecer poco», porque «además de la reforma laboral y de los ingentes beneficios que están teniendo, les ha puesto una reforma fiscal a medida que les ha permitido embolsarse 5.000 millones más de euros a las empresas».