La brecha salarial valenciana con la UE se dispara al 26%

La brecha salarial no es solo un problema entre hombres y mujeres. El salario medio valenciano, de 1.479 euros según el último informe de Adecco, no está precisamente convergiendo con la media de la Unión Europea. Saegún se desprende del último informe de la consultora presentado esta mañana, la distancia ha crecido en un año del 23,2% al 26%.

El salario medio ordinario bruto den los 28 países de la UE se sitúa en 2.000 euros, atendiendo a los cálculos realizados por Adecco, con lo que la diferencia se sitúa en 521 euros al mes, 6.252 al año.

Un año atrás, la media europea era de 1.934 euros. Este incremento, unido a la reducción de los ingresos valencianos per cápita del 0,5%, ha hecho que la media se eleve en 2,6 puntos.

Así se desprende del VI Monitor Anual Adecco sobre salarios, que analiza a la C. Valenciana en el contexto europeo. A pesar de la desventaja en comparación con la remuneración europea media, la C. Valenciana se encuentra en una posición intermedia: hay 15 países europeos cuyos salarios medios son inferiores al de la autonomía, mientras que los restantes 12 países tienen ingresos mayores que la C. Valenciana.

La realidad europea se divide en tres horquillas en función de sus salarios medios: Hay diez países en Europa del Este por debajo de los mil euros, desde Bulgaria a Estonia. En el grupo con salarios intermedios, de Portugal a Reino Unido, entre mil y 2.500 euros. Ahí está España (1.639 euros). Por encima de esta frontera apaerecen países como Austria, Holanda, Alemania o Finlandia.