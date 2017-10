5 consejos para preparar un buen currículum

La competencia a la hora de buscar empleo es fuerte. El pasado año, las ofertas de trabajo publicadas en InfoJobs acumulaban una media de 56 inscritos por vacante, según los datos recogidos en el Informe Anual que realiza el portal.

Eso explica que los reclutadores puedan destinar únicamente 6 segundos de su tiempo a revisar cada currículum y que el 80% de los CV sean descartados antes de tener la primera entrevista, básicamente por dos motivos: falta de información y una mala redacción.

Con estos datos sobre la mesa, es necesario explotar todas las técnicas para que un currículum destaque entre la competencia. Un currículum completo y actualizado dará más información a los reclutadores, mientras que cuidar los detalles dará una imagen más positiva. Además, en algunas ocasiones, es necesario dar un paso más allá, aplicando la creatividad para captar la atención de la empresa.

Hoy, expertos en orientación laboral presentan varios consejos para preparar un buen currículum:

Poner atención a los detalles

Buena legibilidad, corrección ortográfica, fotografía de calidad... Es importante cuidar todos los detalles a la hora de redactar un currículum porque, más allá del propio contenido, su presentación y redacción aportan una información muy valiosa del candidato. Se debe leer atentamente para corregir errores y pedir opinión a otras personas para que puedan valorarlo de forma objetiva.

Completar todos los apartados

En muchos casos, por los motivos que sea, no se cumplimentan todos los aportados del currículum. En este sentido es importante organizar toda la información hasta que el CV esté completo al 100%. Eso implica incluir los datos personales, la formación, la experiencia y las expectativas de futuro.

También es aconsejable introducir la experiencia profesional de manera pormenorizada y la formación académica. Al poner la información sobre la empresa y el puesto desempeñado no hay que olvidar incluir las funciones y los logros alcanzados en cada puesto. La descripción del perfil debe estar orientada a objetivos, no a meras descripciones que no ayudarán a que el CV destaque.

Tener actualizado el perfil y la fecha

Es importante añadir información relevante y que la fecha de actualización del CV sea siempre reciente. Los reclutadores buscan currículums utilizando filtros y buscadores y por eso es relevante que el CV sea rico en palabras clave relacionadas con la profesión, el sector o los conocimientos.

Hacer visible el CV en las bases de datos

Tener el currículum publicado en plataformas de empleo como InfoJobs, permite, además, ser encontrado por las empresas que buscan candidatos directamente en las bases de datos (sin publicar ofertas). Por eso es importante hacer visible el CV en la plataforma, controlando los datos personales que se quieren mostrar.

Saber diferenciarse del resto

Algunos trabajos y sus reclutadores prefieren un enfoque original cuando reciben el CV de un candidato. Por ejemplo, en el caso de aplicar para un puesto creativo, un currículum diferente – a nivel de diseño - puede captar la atención del entrevistador.