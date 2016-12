Pedro Sánchez agradece los apoyos pero no desvela su futuro

Un día después del manifiesto en favor de su candidatura, Pedro Sánchez mantiene la incógnita sobre si se presentará a las primarias, aunque un 'tuit' de agradecimiento y de compromiso por participar en la "recuperación" del PSOE ha sido interpretado entre los suyos como un gesto que alimenta esa opción.



"Gratitud inmensa por la confianza. Entre todos/as haremos posible la recuperación del PSOE y de nuestra identidad como socialistas", ha escrito Sánchez en su cuenta de Twitter, en respuesta a la petición expresa que ayer le trasladaron 68 cargos públicos y orgánicos en la 'cumbre' de Madrid.





Rechazo a la "nueva vía" de Patxi López

El que fuera líder del PSOE hasta hace menos de tres meses sigue aguardando, sin embargo, a que la gestora convoque el 39 Congreso Federal para anunciar su decisión, lo mismo que está haciendo la presidenta andaluza, Susana Díaz.Aunque los 'sanchistas' aseguran que respetan que él marque los tiempos de los pasos que da, admiten que con sus supuestas dudas y sus escasas apariciones públicas ha ido perdiendo apoyos en las últimas semanas, como el del que fuera su secretario de Organización, César Luena.Hoy otro de los críticos con la gestora, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se ha desmarcado del manifiesto de los 68 diciendo quea presentarse como candidato a secretario general.Por el contrario, partidarios de Sánchez, como el diputado 'díscolo' y secretario provincial del PSOE de Valencia, José Luis Ábalos, han seguido alentando su vuelta., ha apelado Ábalos en una entrevista en la Cope.Allí el dirigente valenciano ha vuelto a repetir que el manifiesto "no es un ultimátum" y ha apuntado que esta corriente "no va a desaparecer, se presente o no" Pedro Sánchez.Para el alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Quico Toscano,con Susana Díaz, si ésta da el paso de presentarse a primarias.Los promotores de la candidatura de Sánchez rechazan la "nueva vía" que algunos exsanchistas creen que pueden articular en torno a Patxi López y se muestran convencidos de que ese es también el sentir de la mayoría de los militantes."No veo que Patxi López llegue a la militancia con la convicción con la que llega Pedro Sánchez", ha advertido el alcalde de Dos Hermanas en una entrevista en Onda Cero, en la que ha mostrado su convicción de que Sánchez se presentará a las primarias.En nombre de los 'susanistas', el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha dicho en la Sexta que Sánchez está percibiendo que su tiempo como secretario general "pasó" y le ha pedido que dé un "paso al lado".Caballero, que ha insistido en que pedirá a Díaz que se presente a las primarias,con "dirigentes nuevos".Entretanto, los que ven que el "susanismo no lo tiene claro" y que el "pedrismo está disperso", admiten que Patxi López "no es la gran solución" y que tiene "carencias", pero consideran que opciones como la "bicefalia" son mejores que el "frentismo".