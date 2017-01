Domènech rechaza una consulta unilateral en Cataluña como la del 9N

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, considera que repetir en Cataluña una consulta unilateral sobre la independencia al modo en que se hizo el 9 de noviembre de 2014 "no aportaría nada nuevo y no sería solución" a la "crisis territorial". A su juicio, lo que debe hacer el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es convocar elecciones.

"Un referéndum unilateral no se diferenciaría del 9N, que no tuvo efectos políticos o jurídicos vinculantes. El 9N fue una movilización popular, pero repetir lo que ya se hizo no creemos que aporte nada nuevo y no sería solución", ha afirmado Domènech en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

Así, el diputado catalán ha señalado que su formación sigue defendiendo la celebración de un "referéndum pactado", pero ha lamentado que el PP "se cierra en banda a cualquier posibilidad" en este sentido y, a cambio, no aporta ninguna propuesta.



No habrá reforma constitucional

Además, ha criticado que la "operación diálogo" emprendida por el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy ya está "fracasada" y tampoco cree que se vaya a acometer ninguna reforma constitucional que pueda plantear una solución a los problemas territoriales.

"La reforma de la Constitución se anunció al inicio de esta legislatura como una especie de promesa, pero de momento no hemos avanzado nada porque el PP no está dispuesto a abrir el debate si no sabe previamente las conclusiones del debate, y eso no es un debate. Es un titular, pero no se ha avanzado nada", ha explicado.

Por todo ello, Domènech ha defendido la convocatoria "ya" de elecciones en Cataluña, para lo cual ha recordado la formación de un nuevo partido impulsado por En Comú Podem y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para "construir una alternativa de futuro".

Según el portavoz de En Comú Podem, este proyecto será un "espacio político que defenderá las diferentes soberanías (económica, cultural, etc)", lo que significará la "recuperación de la capacidad de la gente de decidir".



Soberanista, no independentista

Domènech ha definido este nuevo proyecto político como "soberanista", no "independentista", y ha indicado que de momento no se ha concretado quién estará al frente, ya que estará liderado por quien decida la militancia en elecciones primarias y en la asamblea constituyente del próximo mes de abril. Eso sí, ha reconocido que Colau será sin duda "uno de los principales activos".

El diputado ha recordado que En Comú Podem ha ganado en las dos últimas elecciones generales en Cataluña, por lo que el objetivo es que el nuevo proyecto "devenga en algo más que una propuesta electoral", es decir, en una "alternativa de país".