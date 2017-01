"Mi hijo ya no volverá por Navidad porque alguien se encargó de eso"

Francisco Cardona vio morir a su hijo en el siniestro aéreo del Yak42. Durante 613 días estuvo llevando flores cada domingo a una tumba del cementerio de Alboraia que en realidad contenía los restos de otro militar de Zaragoza. Cuando se volvieron a analizar los restos supo con amargura que el cuerpo de su hijo había sido incinerado y esparcido en el monte por otra familia de Madrid (excepto unas pocas cenizas que ahora guarda en un cuadro de su casa). Ayer, casi catorce años después de la tragedia que cambió la vida de su familia, Francisco Cardona vio con alivio, con sabor a «triunfo moral», pero también con la rabia de quien lleva años insistiendo en esta idea, el dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza al Ministerio de Defensa por el accidente del Yak42 que se estrelló en Turquía con 62 militares españoles a bordo.

«Se ha visto reconocido nuestro esfuerzo y lucha después de catorce años. Corrobora lo que hemos dicho siempre: que no fue un accidente, sino un homicidio provocado por el Ministerio de Defensa al permitir el vuelo en ese avión», dice Francisco, vicepresidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak42.

Después de ver la reacción a la noticia del presidente Rajoy y de que Federico Trillo, entonces ministro de Defensa, siga como embajador español en Londres, Francisco Cardona arremete contra el «desprecio total» que siguen sintiendo por parte de las autoridades. «Lo menos que podía haber hecho Mariano Rajoy es destituir ipso facto a ese ´señor´ [en referencia a Trillo]. A estas horas debería estar ya destituido. A mí me da asco que siga ahí y tengo lástima por los españoles en el Reino Unido que hayan de acudir a él», afirma.

El presidente del Gobierno dijo ayer en su respuesta a la prensa que el accidente «ocurrió hace muchísimos años». Exactamente, veintidós años después de que Rajoy accediera a su primer escaño y empezara una carrera política que suma 36 años. La sensación de tiempo es diferente para el padre del sargento Cardona Gil. «Para mí es como si hubiera sido ayer. Mi hijo no volverá a casa por Navidad, como el turrón, porque alguien se encargó de que no volviera», enfatiza.

A la espera del perdón

Francisco Cardona lamenta que nunca les hayan pedido perdón. «Ni lo han hecho ni tampoco lo harán ahora», augura. De la nueva ministra de Defensa espere que actúe y que «no intente pasar de puntillas sobre este asunto». Están sopesando si piden la reapertura de la causa, archivada por la Audiencia Nacional. Y deja dos advertencias. «Que uno no se muere mientras no lo olvidan», y las víctimas no han olvidado a los suyos. Y que el dictamen les da alas para seguir luchando. «Aún hay mucha tela que cortar. Aquí no se ha acabado».