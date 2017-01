El RACE propone extender el carné por puntos a las bicis

El Real Automóvil Club de España (RACE) ha planteado estudiar la posibilidad de hacer extensivo el carné por puntos a los ciclistas y obligarles a la posesión de un seguro y de una matrícula. Esta es una de las medias que propone el club, ante el aumento del número de muertes en las carreteras españolas.

En este sentido, el director técnico de ConBici, Manuel Martín, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que les parece "absolutamente lamentable que una entidad como el RACE haga esa propuesta que no tiene vigencia en ningún país del mundo" y ha añadido que la implantación de esta medida "haría que casi nadie fuera en bicicleta".

Además, el club automovilístico reclama un plan de convivencia en carretera para el coche y la bicicleta, donde se tenga en cuenta a ambos usuarios. Ante esto, el director técnico de ConBici ha recordado que los ciclistas son las víctimas y que son los coches los que generan mayor peligrosidad. "Donde hay que tomar medidas no es en las bicis, sino en los coches que son las que crean el peligro", ha reiterado.

Junto a esta norma, el RACE reclama mayor compromiso por la reducción de la siniestralidad de los usuarios vulnerables, con especial atención en el colectivo de motoristas, que el pasado 2016 llegaron a representar más del 40% de los fallecidos durante de los fines de semana.

Finalmente, el club ha indicado respecto al carné por puntos que "a pesar de que es una herramienta necesaria y que ha demostrado su utilidad, centrar los esfuerzos por reducir la siniestralidad en las carreteras sólo en el permiso por puntos será insuficiente e ineficaz".



Desde RACE aclaran la propuesta



El director de Seguridad Vial del RACE, Tomás Santa Cecilia, ha explicado que la propuesta de extender el carné por puntos a ciclistas y obligarles a la posesión de un seguro y de una matrícula, como medida para reducir la siniestralidad vial, tiene como objetivo "que las personas que conduzcan cualquier tipo de vehículo bajo los efectos del alcohol, de las drogas, saltándose la normativa, no respetando los pasos de peatones ni los semáforos o conduciendo hablando por el móvil, puedan ser objetos de sanción".

"Consideramos que cualquier vehículo que circule por la vía pública debe estar sujeto a unas mínimas normas y garantías de seguridad -ha explicado Santa Cecilia en declaraciones a Europa Press-. Lo que valoramos es establecer un seguro obligatorio para ciclistas que garantice la seguridad de este conductor y del resto de usuarios; así como un censo de vehículos de bicicletas que tenga como objetivo disminuir los robos y facilitar la recuperación de la bicicleta en caso de robo o de hurto".

Asimismo, el director de Seguridad Vial ha subrayado que "no se puede tener sobre la vía publica vehículos a los que no se les aplique la normativa" y ha solicitado "unas mínimas garantías de seguridad para todos los usuarios que circulen".

Igualmente, ha abierto la puerta a que los ciclistas obtengan el permiso mediante una convalidación, promoción o difusión de medidas específicas, pero en cualquier caso, ha insistido que el objetivo es "la calificación de la norma a todos por igual, sin excepciones".

Respecto al uso de bicicletas en menores, Santa Cecilia ha abogado por realizar "un mayor número de campañas educativas enfocadas a la seguridad vial, en la que se tenga en consideración el uso racional de la bicicleta y una circulación segura como peatones, a través de centros educativos y asociaciones".



'Los ciclistas son los atropellados'

El impulsor del carné por puntos y asesor de PONS Seguridad Vial, Ramón Ledesma, ha señalado que "esta medida no tiene cabida" ya que lo que hace es "desenfocar el problema de reducir la siniestralidad vial". "No creo que este tipo de medidas sirva para el propósito de reducir la siniestralidad; los ciclistas son los atropellados y no los que generan la mortalidad", ha apuntado.

"El carné por puntos nace a partir de que a los conductores se les da una autorización para conducir del que tienen que hacer un buen uso y a los ciclistas no se les da ningún título al igual que no se les da a los peatones -ha añadido Ledesma en declaraciones a Europa Press-. Si entramos en regulaciones de la conducción humana básica, no estamos enfocando bien el problema". No entiendo la medida".

El balance sobre siniestralidad vial en 2016 presentado esta semana por la Dirección General de Tráfico (DGT) reflejaba que un total de 33 ciclistas fallecieron en las carreteras españolas durante el pasado año, diez menos que en 2015.

Por último, ha explicado lo contraproducente que puede ser este tipo de medidas y añade que "desde los países que tienden a una gran movilidad ciclista no se han planteado este tipo de debates".