Patxi López presentará este domingo su candidatura a las primarias del PSOE

El exlehendakari y expresidente del Congreso Patxi López presentará este domingo su candidatura a la Secretaría General del PSOE en las primarias que el partido celebrará el próximo mes de mayo, han informado a Europa Press fuentes socialistas.

La presentación se hará en una rueda de prensa a las 12.00 horas en la Fundación Diario de Madrid, en el centro de la capital. La convocatoria ha sido anunciada por la oficina de prensa de Patxi López, que no ha ofrecido detalles sobre el contenido de la comparecencia.

Es el propio exlehendakari y diputado por Vizcaya el que está anunciando a los dirigentes territoriales del PSOE que mañana lanzará su candidatura. Varios 'barones' han confirmado a Europa Press que López les ha llamado para hacerles el anuncio.

Estas llamadas han comenzado a producirse pocas horas después de que terminara el Comité Federal que ha aprobado el calendario político del PSOE, fijando sus primarias para mayo y el 39 Congreso, el fin de semana del 17 y 18 de junio.

López no ha tomado la palabra ante sus compañeros del Comité Federal pero, a su llegada, no ha querido aclarar sus intenciones de presentarse al Congreso. Después, fuentes de su entorno han asegurado que tomaría pronto una decisión acerca de si opta o no.

Aunque han señalado que ese anuncio podría ser en "quince días", finalmente se producirá mucho antes, sólo 24 horas después del Comité Federal.

Tampoco ha hablado públicamente de sus planes la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, a quien muchos ven con intenciones de presentarse. Fuentes próximas a la líder del PSOE de Andalucía han apuntado que, en todo caso, la presentación de candidaturas se acercaría más a la convocatoria formal del Congreso, que se hará en otro Comité Federal, en marzo o abril.