El fundador de Intervida denuncia a Baltasar Garzón por estafa en la intervención de la ONG

El cofundador de la ONG Intervida Rafael Puertas ha denunciado al exjuez Baltasar Garzón y a la exconsellera catalana Montserrat Tura (PSC) por estafa al descabezar la ONG en 2007 y permitir que los nuevos gestores destinaran a otros fines el dinero recaudado, dejando sin ayuda humanitaria a 4 millones de personas.

En rueda de prensa, Puertas ha anunciado que hoy han interpuesto la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, casi cuatro años después de que la Audiencia Nacional archivara la causa abierta en 2007 contra la Fundación del Grupo Intervida, la tercera mayor de España en aquella época, al no poderse acreditar que sus gestores desviaran 200 millones en donativos de padrinos de la ONG.

La denuncia, que todavía no ha sido admitida a trámite, se dirige contra Garzón, al que Puertas recrimina que iniciara una "persecución legal" contra la ONG, y contra varios cargos de la Generalitat catalana, entre ellos la exconsellera de Justicia Montserrat Tura, por los delitos de estafa, apropiación indebida, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio, encubrimiento de delitos y desvío de fondos.

Puertas sostiene en su denuncia que los administradores designados por la Generalitat de Cataluña, después de que Garzón descabezara la ONG y bloqueara sus cuentas, destruyeron el 80 % de los proyectos y dejaron sin ayudas a cuatro millones de personas, que quedaron en una situación de "indigencia absoluta".

Además, los administradores nombrados por Tura y los gestores amparados por Garzón estafaron supuestamente a 200.000 padrinos españoles de la ONG entre 2007 y 2010, período en el que siguieron pidiendo donativos.

Puertas, que ya no mantiene ninguna relación con el otro cofundador de Intervida, Eduardo Castellón -que no secunda la denuncia-, ha afirmado que durante los nueve años de "calvario" judicial que sufrió le llegó a tener "miedo" al exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y tuvo la sensación de que alguien quería acabar con la ONG, ya que era una entidad "independiente" que "no gustaba a la Generalitat" porque no se sometía a ninguna influencia política.



Garzón emprenderá medida legales



El exjuez Baltasar Garzón ha anunciado que emprenderá en los próximos días acciones legales contra la denuncia presentada por el cofundador de Intervida Rafael Puertas que le acusa de estafa por descabezar la ONG en 2007 y permitir que los nuevos gestores destinaran a otros fines el dinero recaudado.

En un breve comunicado, Garzón asegura que, "sin perjuicio de ampliar la contestación", las afirmaciones realizadas por Puertas contra él son "absolutamente falsas".

"El asunto Intervida se tramitó en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional del que fui titular, con todas las garantías", señala el comunicado, que concluye con el anuncio de que procederá en los próximos días a ejercer "las correspondientes acciones legales".