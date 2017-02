Rajoy hace suyo el perdón de María Dolores de Cospedal a las víctimas del Yak-42

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho suyo hoy ante el pleno del Congreso el perdón pedido por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, por el hecho de que este departamento no reconociera con anterioridad su responsabilidad en el accidente del Yak-42.



"Quiero reiterar y asumir como propias las palabras que en esta misma Cámara pronunció hace escasas fechas la ministra de Defensa, Hago mías sus palabras porque creo que es de justicia", ha subrayado el jefe del Ejecutivo.

















La sesión de control al Gobierno, en directo.



Rajoy se ha referido a este asunto en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso este año y en respuesta a una pregunta del portavoz socialista, Antonio Hernando, quien le ha reprochado que aún no hubiera pedido públicamente perdón.



Fue en su comparecencia ante la comisión de Defensa del Congreso el pasado 16 de enero y después de un dictamen del Consejo de Estado cuando Cospedal pidió "perdón en nombre del Estado" por el hecho de que el Ministerio no asumiese antes su responsabilidad.



Rajoy, en unas declaraciones posteriores, ya dijo que suscribía "todas y cada una de las afirmaciones" de Cospedal y aseguró que su Gobierno estará siempre con los familiares de las víctimas para atenderles en lo que necesiten.



Precisamente, el presidente del Gobierno recibió ayer en el Palacio de la Moncloa a los familiares de las víctimas del Yak-42.



"Los escuché, compartí sus sentimientos. Soy absolutamente consciente de que no hay consuelo posible en la muerte de un ser querido, pero queremos ayudar a mitigar parte de ese dolor", ha asegurado Rajoy antes de precisar que lo piensa hacer con la resolución que debe redactar el Ministerio de Defensa tras el dictamen del Consejo de Estado.



Rechaza auditar al sector eléctrico

Rescate a las cajas

Por otro lado, Rajoy ha rechazado las propuestas que le ha planteado el líder de Podemos,tras las últimas subidas dely ha defendido que el modelo eléctricoDurante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, Iglesias le ha planteado a Rajoy cinco medidas: hacer una auditoría de los costes de generación, gravar los denominados "beneficios caídos del cielo", recuperar la gestión pública de las hidroeléctricas, suprimir el "impuesto al sol" ydel recibo eléctrico del 21 % actual a al menos el 10 %."Solo estoy de acuerdo con una, con la primera, pero el problema es que el modelo está auditado y se audita de una manera continua", ha zanjado Rajoy.En su primera respuesta, Rajoy ha vinculado las subidas de precios de este mes tanto a la-un 112 % el petróleo, un 130 % el gas y un 113 % el carbón- y a las condiciones meteorológicas con menos agua y viento que han obligado a producir con centrales más caras.Rajoy también ha recordado que las subidas de las últimas semanas afectan a la parte de energía del recibo, que supone alrededor del 35 %, mientras que los peajes que fija el Gobierno y que supone un 40 % llevan tres años congelados e incluso bajaron un 2,8 % el año pasado.El presidente del Gobierno también ha defendido que sin las medidas tomadas para poder congelar esos peajes "estaríamos en una situación peor" y ha afirmado que las subidas han sido incluso superiores en otros países de Europa.Respecto al rescate a las cajas de ahorros, Rajoy ha insistido que evitó una quiebra desordenada de las entidades y fuey depositantes, y ha afirmado que España actuó como lo hicieron el resto de países europeos.El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , ha preguntado a Rajoy por qué no apoya la creación de una csobre el rescate a las cajas, que costó más de 41.000 millones de euros de dinero público y otros 19.000 millones del fondo de deposito bancario.Rajoy ha señalado que el Gobierno del PP tuvo que actuar sobre un sistema bancario que tenía unay ha defendido el proceso de reestructuración bancaria para evitar la quiebra de algunas entidades, que hubiera "liquidado la confianza de la economía española"."Tuvimos que actuar para que hubiera recuperación económica como lo hicieron la inmensa mayoría de los países de la UE", ha dicho, tras recordar que mientras España destinó el 5 % de su PIB al sistema financiero, Alemania inyectó el 8 % de su PIB, Irlanda, el 31 %, Grecia, el 22 % y Holanda y Luxemburgo, el 4,8 % y el 5,5 %, respectivamente.Ha incidido en que si el Gobierno no hubiera hecho nada se hubiera provocado una quiebra desordenada de las entidades y ha asegurado que el Ejecutivo ha defendido a los ahorradores, depositantes y trabajadores de las entidades financieras que fueron "los beneficiarios de las decisiones" que se tomaron.Al respecto, ha reiterado que la reestructuración del sistema bancario incluyó "echar a los directivos, limitar los sueldos y dirigirnos a la Fiscalía para que actuara".Sin embargo, Rivera le ha recriminado que el Ejecutivo no apoye la creación de una comisión de investigación en el Congreso para depurar responsabilidades políticas y ha acusado al PP y al PSOE de pactar en silencio para evitarla."Dejen deporque ya huele", ha dicho Rivera, al tiempo que ha recordado que las cajas estaban integradas por antiguos expolíticos y exministros "que las han arruinado"."Queremos investigar y saber la verdad", ha reiterado Rivera.