Rajoy mantiene a Cospedal como secretaria general y da más responsabilidad a Maíllo

Mariano Rajoy ha decidido mantener la misma estructura en su comité ejecutivo y María Dolores de Cospedal continuará como secretaria general del partido. Eso sí, ha impulsado a Fernando Martínez-Maillo, que asume las funciones de coordinador general y responsable electoral y de organización.

Los otros vicesecretarios continúan en sus áreas: Javier Maroto, Javier Arenas, Pablo Casado y Andrea Levy. "Son los que había, no los he cambiado, porque en esta vida se cambia lo que no funciona", ha dicho Mariano Rajoy.

En su intervención en el cónclave, Rajoy ha pedido el apoyo de los compromisarios del PP para ser elegido de nuevo como líder del partido y ha asegurado ante ese reto: "Todavía puedo dar mucho más".

Rajoy ha lanzado este mensaje en su intervención ante el plenario del XVIII congreso del PP al defender su candidatura a renovar su cargo al frente de esta fuera política.

"Sé lo que supone ser presidente del PP. Lo he sido y lo soy. Ha sido y es un enorme honor. He dado todo lo que he podido. Hoy quiero deciros que estoy en condiciones de decir que todavía puedo dar mucho mas y estoy absolutamente convencido de ello", ha recalcado.

Rajoy ha defendido la unidad de su partido porque es "democrático y todas las voces cuentan", y porque sabe "integrar las diferencias en un proyecto común". Además, ha defendido que lo que atrae a cada vez más gente al PP es precisamente que está cada vez "más unido".

No es que no haya diferencias, ha dicho, sino es que esas diferencias las incluye el Partido Popular en un proyecto en el que todos se sienten identificados, como ha sucedido en este congreso, a cuyas ponencias se han presentado 4.000 enmiendas. "A ver qué partido presenta 4.000 enmiendas a su congreso nacional", ha apostillado.

Porque la "verdadera unidad" se encuentra en "la unidad del proyecto", de modo que el PP que quiere liderar nuevamente es "el mismo" para sus concejales y para sus ministros, "para Asturias y para Canarias", en suma, "el mismo para toda España", ha dicho.

La posibilidad de que Cospedal se mantuviera como número dos del partido, circunstancia finalmente confirmada, ha causado durante esta jornada cierta tensión dentro de las filas del PP.

La marejada se ha extendido a lo largo de la mañana después de que un cargo del PP de Castilla-La Mancha anunciase su dimisión del comité ejecutivo regional después de que quedase allanada la continuidad en la secretaría general de la también presidenta del partido en esa comunidad autónoma.

El origen de la tensión está en la enmienda presentada ayer por el concejal Francisco Risueño, de San Clemente (Cuenca). En ella reclamaba que los estatutos estableciesen la prohibición de la acumulación de cargos, de modo que una misma persona no pudiese contar con varias funciones orgánicas y en el gobierno.

La enmienda fue rechazada por la mínima, con 328 votos a favor y 303 en contra. Pero el sistema de votación, que consiste en pancartas alzadas con "sí" o "no", ha desatado la polémica. Hay quienes consideran que la enmienda fue "rechazada a ojo", aunque otras fuentes aseguran que las votaciones están grabadas y se realizan recuentos.



Rajoy anima a los jóvenes a prepararse para ser los políticos del futuro.

El exalcalde de Minglanilla, Rogelio Pardo Gabaldón, anunció esta mañana su dimisión ante lo que considera "un pucherazo". Esta posibilidad ha sido rebatida de plano por el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, que ha afirmado que "no se puede cuestionar el resultado cuando la gente ha votado democráticamente".

En el transcurso de la discusión de la enmienda, la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, aseguró que aunque "compartía la filosofía de la enmienda", los términos "inflexibles" no eran los más adecuados para incorporarlos a los estatutos. De ahí que prosperase una redacción que establece la "tendencia" a reducir la acumulación de cargos, aunque sin hacerla obligada por el momento.



Maíllo justifica el debate "acalorado"

Mientras, el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha puesto en valor el debate que ha tenido su partido este fin de semana en el congreso nacional, y ha señalado que el hecho de que dicho debate haya sido "acalorado y apasionado" por momentos es la demostración de que éste es un "partido vivo".

Maillo ha presentado ante el plenario los resultados del debate de su ponencia, que ha sido aprobada por mayoría y que sale tras más de cinco horas de discusión, ayer, en las que se vivieron los mayores momentos de tensión por parte del PP en este cónclave.

Para el responsable de Organización, el PP ha demostrado que está "vivo y tiene ganas de participar y mejorar sus normas internas". Ha reflejado en suma, ha añadido, un "gran dinamismo y una gran vitalidad".

Maillo ha destacado que todos los artículos de los estatutos se han renovado de algún u otro modo, con lo que el PP tiene ahora unas normas de funcionamiento interno más avanzadas y renovadas.

Además, Fernando Martínez-Maillo ha subrayado que los estatutos demuestran también que el PP "sigue siendo la casa común de todo el centro derecha" del país. "Todos os podéis sentir cómodos, que nadie se sienta excluido que tenemos sitio para todos", ha añadido.

Al citar algunas de las cuestiones debatidas en su ponencia, Fernando Martínez-Maillo ha citado la corrupción para admitir que ha hecho mucho daño pero ha advertido de que "no ha acabado" con el partido.

"Somos nosotros", ha añadido, "los que debemos acabar con quien viene al partido a aprovecharse de nuestras siglas honradas y honestas", ha recalcado.

El vicesecretario de Organización ha concluido su discurso en este plenario subrayando que el movimiento se demuestra andando y proclamando que los 'populares' están ahora "mucho mejor que ayer" y "mucho más preparados para afrontar el futuro".