La semana de pasión del PP

Con una semana de retraso sobre el calendario religioso, el PP ha vivido su propia semana de pasión a cuenta del que se perfila como su gran pecado mortal, que parece incapaz de expiar: la corrupción. Con un salto cualitativo de calado sobre lo ya sufrido hasta el momento: la citación judicial, a título de testigo, del presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, en la vista oral por el caso Gürtel y la presunta financiación irregular del Partido Popular. La decisión del tribunal ha supuesto un auténtico mazazo en las filas populares, que confiaban en mantener a salvo a su número uno con la movilización absoluta de sus resortes en la maquinaria judicial. Sin embargo, la lógica ha terminado por imponerse y quien fue en su momento secretario general del partido y máximo responsable de varias campañas electorales deberá prestar testimonio como el resto de sus colegas en esas funciones a lo largo de los años bajo sospecha.

La imagen es demoledora. Por mucho que el propio interfecto proclame que su citación es un «acto de normalidad», se trata del primer presidente del Gobierno español en ejercicio que acudirá a declarar ante un tribunal. Y por mucho que se empeñe en reiterar su decisión y la de su partido de colaborar con la justicia, la realidad de los hechos contradice esa proclama; de hecho, su actuación ha ido permanentemente encaminada a intentar incluso anular la causa. Si Rajoy se hubiera prestado a colaborar de verdad con la justicia en la fase de instrucción del proceso, acogiéndose incluso a su privilegio de declarar por escrito, a lo mejor se podía haber ahorrado ahora este amargo trago.

Riesgos

La declaración presenta varios riesgos, tanto para él personalmente como para el partido en su conjunto. Es de esperar que su ambigüedad habitual no resulte satisfactoria para las partes personadas en el juicio oral, que aprovecharán para intentar exprimir al máximo su testimonio. Si insiste en su tesis de que no sabía nada de lo que pasaba, su imagen quedará definitivamente dañada: un máximo dirigente de un partido que no se enteraba de lo que ocurría bajo su mando, ¿cómo puede ofrecer garantías de un gobierno responsable? Si, por otra parte, echa balones fuera apuntando a la responsabilidad de otros, deberá cuidar muy mucho el tiro: al final debería haber un máximo responsable de todo lo que pasaba, y quien abrió la puerta de Génova 13 a Correa fue el entonces presidente José María Aznar. A partir de ahí, Rajoy deberá explicar por qué dio instrucciones de romper tratos con la trama Gürtel aunque ésta pudo seguir trabajando en otros territorios como la Comunitat Valenciana.

La ocasión de prestar su auxilio a los jueces llega, por otra parte, en uno de los peores momentos posibles: cuando su estabilidad parlamentaria está en precario y sujeta al apoyo de un socio „Ciudadanos„ que necesita seguir marcando distancias a cuenta de la corrupción después de poder atribuírse de cara al electorado nacional la caída de Pedro Antonio Sánchez en Murcia. Aunque la situación no pueda compararse, sí servirá de termómetro la presión que decida ejercer en el Congreso. Sobre todo, después de que al día siguiente de la citación judicial a Rajoy fuese detenido el expresidente madrileño Ignacio González, en el epicentro de una trama que amenaza con dejar otras conocidas en el resto de España en casi un juego de niños.

Con la caída de González, bajo sospecha desde hace años, antes incluso de ser designado por Esperanza Aguirre como su sucesor al frente del gobierno madrileño, viene a evidenciarse que la corrupción del PP no solo se centraba en la Comunitat Valenciana o Balears, o incluso Murcia, como algunos se empeñaban en subrayar en un intento de desviar la atención. De hacer caso a determinados observadores, tanto la trama Gürtel en Madrid con el caso del Canal Isabel II podrían ser tan solo la punta del iceberg que representa la corrupción en la capital del Estado, en una colusión de intereses políticos, económicos y mediáticos que podría dejar corta la «trama» que se empeña en denunciar, mezclando churras con merinas, eso sí, Podemos.

Un juez fuera de sospecha

Todo queda por ahora en manos de la justicia y de un juez que, muy a su pesar, lleva camino de convertirse en estrella de la Audiencia Nacional: Eloy Velasco. Pero para que nadie se llame a confusión, no se trata precisamente de un juez de tintes revolucionarios: fue director general de Justicia en la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2003, bajo los gobiernos del PP de Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps. Ese mismo Zaplana que en una conversación con González se congratulaba del futuro nombramiento de Manuel Moix como fiscal Anticorrupción meses antes de hacerse público, porque, como diría Martin Scorsese, es «uno de los nuestros».