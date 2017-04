Irene Montero se presenta en la SER "exigiendo" ser invitada

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha denunciado que la Cadena SER la ha "vetado" y no le ha permitido participar en el programa Hora 25 después de que el partido morado haya intentado rotar a sus portavoces en esa tertulia y relevar a Íñigo Errejón como único representante en ese espacio.



No obstante, la directora de Hora 25, Ángels Barceló, ha explicado durante el programa que la Cadena Ser "no va a aceptar" que los partidos impongan a sus representantes y que Montero se ha presentado este martes "exigiendo" participar en la tertulia, a pesar de que ya se le había comunicado "insistentemente" que no había sido invitada.



Barceló ha aprovechado para subrayar que si Errejón no estaba este martes en ese espacio radiofónico, al que ha acudido todas las semanas durante los últimos tres años, era porque Podemos "le ha impedido" seguir participando.



De esta forma respondía al comunicado en el que Podemos ha acusado la cadena SER de "faltar a la verdad" y ha explicado que ya había comunicado a la emisora que este martes quería que su representante en la tertulia no fuese Errejón, ya que la dirección en su nueva etapa de comunicación había decidido rotar a sus distintos portavoces.



Sin embargo, la SER y Ángels Barceló han insistido en que es la emisora y los directores de los programas los que deciden quiénes acuden como invitados a sus espacios de debate, que no aceptan "imposiciones" y que así se lo habían comunicado a Montero.



Aun así, Montero se ha trasladado este martes al Museo Reina Sofía de Madrid, desde donde la SER emitía un programa especial sobre el 'Guernica' de Picasso, y donde según ha contado la portavoz del grupo parlamentario de Unidos Podemos le han comunicado que no estaba invitada y que no le "permitían participar".







Según Ángels Barceló, Montero ha sido invitada a entrar en el edificio y asistir como el resto de los oyentes a la emisión del programa sin participar en la tertulia, pero "ha declinado" esa invitación.



Por su parte, Irene Montero en un vídeo difundido por Podemos en su página de Facebook anunciaba: "Me han vetado", "hoy van a prescindir en la tertulia de Podemos" y "me han impedido participar".



En cualquier caso, Montero ha querido aprovechar esa grabación para repasar los temas que hubiera querido abordar durante esa tertulia si hubiera podido participar.



Además de aludir al aniversario de Guernica, la portavoz de Podemos ha denunciado la "ciénaga de corrupción en la que estamos metidos por culpa del PP".



Ha recordado los últimos casos de corrupción, y ha acusado al PP de haber secuestrado la democracia y de estar "parasitando las instituciones" y al PSOE de permitir con su abstención que Mariano Rajoy y el PP continúen en el Ejecutivo.



Para la portavoz de Podemos, Rajoy, que tendrá que declarar como testigo en el caso Gürtel, es "el rey de la ciénaga" y tanto él como el PP "deben irse ya".



"Aunque nos quieran callar, intenten vetarnos e impedir nuestra participación en las tertulias, siempre estaremos encantados de participar en todos los sitios" en los que se fomente el debate democrático, ha dicho, a lo que ha añadido: "En Podemos mandas tú y no Cebrián".





Nos quieren "correctos" o calladitos, pero seguiremos diciendo verdades. Aunque duelan al poder.

Como Irene aquí:https://t.co/qBMrbsXev3 „ Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 25 de abril de 2017

Poco después era el propio secretario general de Podemos,r: "Nos quieren correctos o calladitos, pero seguiremos diciendo verdades. Aunque duelan al poder".