Sánchez, sobre la moción de censura de Podemos: "No hay que descartar nada"

El ex secretario general del PSOE y aspirante a volver al puesto, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, "tiene el don de la inoportunidad" y está "metiendo el dedo el ojo a su principal potencial aliado", que es el PSOE, anunciando una moción de censura sin negociarla previamente.

Sin embargo, ha evitado rechazarla de plano afirmando que "en política no hay que descartar nada". "Las mociones de censura hay que ganarlas antes de anunciarlas", le ha dicho a Iglesias, y ha opinado que no puede presentarse una moción sin negociarla previamente en un escenario en que las "fuerzas del cambio" no se entendieron apenas hace un año y tampoco hubo unidad entre las fuerzas de izquierda.

Además, ha asegurado que "es evidente" que el Gobierno de Rajoy "es censurable" y cree que el presidente sea "el (Richard) Nixon de la democracia española". "Debería dimitir. Si Aguirre lo ha hecho por 'Lezo', él debería hacerlo por 'Gürtel'", ha añadido.

No obstante, mientras la Gestora del PSOE acusa a Podemos de intentar influir en las primarias socialistas, Sánchez ha opinado que "los militantes son demasiado libres" y las acciones de Iglesias no tendrán "ninguna incidencia" porque los socialistas ya le tienen "calado".

Sin embargo, sí está de acuerdo con el presidente de la Gestora, Javier Fernández, en que Podemos y el PSOE deberían tener una "relación mucho más normal". De hecho, preguntado por la manifestación anunciada por Podemos para el 20 de mayo, un día antes de las primarias socialistas, ha dicho que Podemos tiene que entender que su adversario no es el PSOE sino la pobreza y la precariedad.



"Vertebrar el cambio"



En este sentido, Sánchez ha explicado que "hay muchos españoles" que consideran que el cambio político en España "no lo tiene que vertebrar solo el PSOE", y pasa también por formaciones como la 'morada', con la que, como recuerda, los socialistas gobiernan en muchos municipios.

"Si eso lo podemos hacer a nivel municipal, ¿por qué no podemos hacerlo en toda España?", se ha preguntado el candidato, para después asegurar que "hay que mirar las cosas con unos ojos diferentes" en un sistema político que "ha cambiado".

Con todo, cree que plantear este eventual acuerdo con Podemos no es menospreciar al PSOE, ya que la "amenaza real" que era el 'sorpasso' y el "liderazgo de la izquierda" quedó superado.

Por ello, ha criticado que "desde el 1 de octubre" --fecha de su dimisión como secretario general-- la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y los que la apoyan no hayan entendido el cambio del sistema y hayan vuelto a plantear de quien es el liderazgo de la izquierda.

Por otro lado, Sánchez ha lamentado que se le critique "cuando se dice que hay mucha gente de Podemos" en sus actos de campaña, porque en realidad "son militantes del PSOE que quieren recuperar el orgullo".

Así, ha aprovechado para dejar claro que él nunca dejó al PSOE "en brazos de la extrema derecha ni de la extrema izquierda". "Cuando se habla de la autonomía del PSOE hay que recordar que puse sobre la mesa a (Pablo) Iglesias una serie de condiciones, y otros le dieron a Rajoy la abstención gratis", ha espetado.