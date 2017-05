El etarra Antonio Troitiño llega a España extraditado por Reino Unido

El etarra Antonio Troitiño, reclamado por la Audiencia Nacional por supuesta pertenencia a banda terrorista y cuya extradición fue aprobada por el Tribunal Superior de Londres el pasado 28 de abril, tiene previsto llegar a España en un avión en el que viaja escoltado por policías y que aterrizará en el aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid) a partir de las 17.30 horas de este viernes, han informado a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior.



La sentencia de los jueces londinenses rechazó revisar la entrega del terrorista que había sido acordada con anterioridad y frente a la cual Troitiño alegó que tenía pendiente un recurso de apelación por una petición de asilo rechazada. El tribunal consideró que esa petición de asilo nunca fue presentada y confirmó su entrega.





Atentado de plaza de república dominicana

Según consta en la sentencia del Tribunal Superior de Londres, a la que tuvo acceso Europa Press, la Agencia Nacional del Crimen británica disponía de diez días para poner en marcha la extradición. El mismo tribunal tumbó también en febrero una solicitud del histórico miembro del 'comando Madrid' de recurrir su extradición, argumentando que no entró en el país con la intención de pedir asilo y por tanto no podía acogerse al artículo 31 de la Convención de los Refugiados., quedó en libertad el 13 de abril de 2011 tras cumplir una pena de 24 años. Cuando la Audiencia Nacional ordenó de nuevo su detención al detectar que, Troitiño ya se había fugado aEn esa ciudad fue arrestado el 29 de junio de 2012. En ese momento comenzó un complicado proceso judicial en el que la Audiencia Nacional ha presentado cuatro órdenes europeas de detención sucesivas, ya que las tres primeras fueron rechazadas.Su caso se ha visto mezclado con una orden de deportación -iniciada en 2013 por la entonces secretaria de Interior y hoy primera ministra, Theresa May- por, que la defensa del etarra recurrió alegando que pretendía subvertir el rechazo de los tribunales a su extradición.Según la Policía, Trotiño utilizó documentación falsa facilitada por la banda terrorista ETA. Por este motivo, se volvió a cursar la cuarta petición de detención y extradición a España. El histórico etarra tendría que haber salido de prisión en este 2017, pero quedó en libertad tras cumplir algo más de un año por cada uno de los 22 asesinatos perpetrados entre 1983 y 1986, por los que fue condenado a un total de 2.746 años.La máxima pena impuesta fue en 1989 cuandodonde murieron 12 guardias civiles y otras siete personas resultaron heridas el 14 de julio de 1986. Los terroristas colocaron una furgoneta bomba cargada con cinco ollas a presión cargadas de explosivos.Cuatro años después la Audiencia Nacional le condenó aen la calle de Juan Bravo de Madrid. Murieron cinco guardias civiles y otros cuatro resultaron heridos. Además hirieron también a siete viandantes.