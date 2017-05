Patxi López llama a tumbar los bloques en el PSOE

El candidato a las primarias del PSOE Patxi López ha reivindicado hoy que unir al PSOE no es "construir bloques dentro del partido para enfrentar a otro bloque", ni unir "a la mitad para ir en contra de la otra mitad", sino sumar a todo el socialismo en este país "para reconstruir al PSOE".

López, quien ha mantenido en la sede del PSPV-PSOE en Valencia un acto con 250 militantes, al que han asistido entre otros el secretario del PSPV de Valencia ciudad, Joan Calabuig, ha asegurado que no se siente "ofendido" por que Pedro Sánchez le ofreciera públicamente integrarse en su candidatura.

"Lo voy a repetir hasta el final, esta candidatura lo que busca es ampliar ese espacio de la unidad pero de verdad, no la unidad que nace del enfrentamiento, sino de la unidad que nace del entendimiento entre socialistas", ha asegurado.

El exlehendakari ha manifestado que la división "es suicida" y que en este momento está en juego "la propia supervivencia del PSOE", porque estas no son "unas primarias para ver cómo matamos a Pedro o cómo matamos a Susana, son unas primarias para salvar al PSOE".

Por ello, ha hecho un llamamiento a la militancia para que se dé cuenta de lo que está en juego y no se vaya a "bloques enfrentados", sino a ver cómo se tienden "puentes para reconstruir un PSOE unido, fuerte, capaz de enfrentarse a la derecha" y no entre ellos mismos.

"No es que sea posible, es que es una obligación" lograrlo, porque si no "es que no estaríamos entendiendo nada", ha destacado López, quien ha alertado de que "no está escrito que el PSOE no pueda desaparecer", como está ocurriendo con otros Partidos Socialistas en el resto de Europa.

Según ha dicho, "es una cuestión ética y política", no "de ganar o perder, porque da igual quién gane si el partido está roto", ya que en ese caso pierden "todos" y "no hay mayor tristeza que vencer sobre un partido destrozado".

Por ello ha defendido que su candidatura pretende que el espacio que no busca el enfrentamiento "sea el más amplio posible", porque entonces será "más posible" la solución de la unidad, ya que la única "receta" que hay ante la división es "la unidad, no el enfrentamiento entre bandos".

López ha lamentado que, de momento, los otros dos candidatos a las primarias sigan "manteniendo su confrontación", y que en el proceso de recogida de avales se hayan ido "organizando ejércitos para una especie de batalla de unos contra otros", lo que evidencia una cosa: "que no nos estamos enterando de nada".

Según ha dicho, el PSOE necesita de los "miles de militantes socialistas de corazón" que han "enarbolado la bandera de la concordia" en el partido, a los que ha pedido que en este proceso de primarias no reaccionen "con las tripas", porque estas provocan "rabia, y la rabia pide sangre".

"Tenemos que funcionar con el corazón socialista y con la cabeza de saber lo que está en juego", ha insistido López, para quien la división en los avales de los candidatos es "otra nueva señal de alarma" de que no pueden "cometer el error" de ir a un proceso que repita el comité federal del 1 de octubre.

Ir "a matarnos entre socialistas" no "nos lo perdonaría nadie", ha manifestado el candidato, quien ha añadido que los votantes socialistas están esperando un PSOE fuerte y que represente el proyecto con el que se quieren sentir implicados.

La agenda de López para hoy incluye una comida con cincuenta militantes en Gandia (Valencia) y un encuentro con 150 militantes en la sede del partido en Alicante.