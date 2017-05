Preguntas y respuestas sobre el Valle de los Caídos

El Valle de los Caídos regresa al primer plano de la actualidad política española. El Pleno del Congreso de los Diputados vota este martes una proposición no de ley del PSOE que insta al Gobierno a exhumar los restos del dictador Francisco Franco y estudiar la nulidad las condenas políticas de los tribunales franquistas.



¿Cuántas personas están enterradas en el Valle?



Monumento de exaltación fascista para muchos sectores y conjunto histórico-artístico para otros, el Valle de los Caídos está ubicado en el término municipal de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) y alberga los restos del dictador y de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, además de los de casi 34.000 combatientes de la Guardia Civil.

Cajas con restos de combatientes son trasladadas al Valle de los Caídos en una imagen de los años 50. EFE



En la construcción del Valle, que se prolongó desde 1940 hasta 1959, tomaron parte, según algunas fuentes, alrededor de 20.000 presos republicanos en condiciones durísimas. Los accidentes eran frecuentes y, en muchas ocasiones, mortales.

¿Cuál era su finalidad y quién lo diseño?



Concluida la Guerra Civil, Franco apostó por consolidar la brutalidad de su régimen y abogó por profundizar en la política de vencedores y vencidos. Para ello, apostó por levantar un monumento que hiciese justicia a "la dimensión de nuestra Cruzada", según el decreto fundacional del templo, y que sirviese para que "generaciones futuras" rindan tributo de "admiración" a aquellos que "cayeron en el camino de Dios y de la Patria" y que "les legaron una España mejor".

Los planes iniciales de la basílica, el elemento central del Valle, fueron diseñados por el arquitecto Pedro Muguruza, que más tarde sería procurador en las Cortes franquistas, y Diego Méndez, alumno del propio Muguruza. No obstante, el conjunto escultórico es obra de Juan de Ávalos, afiliado a las Juventudes Socialistas en su juventud.

Escultura 'La Piedad', de Juan de Ávalos, en el Valle de los Caídos. EFE



Franco sabía del pasado de Ávalos cuando pidió que se le encargasen las esculturas de la cruz monumental, pero había quedado subyugado por su obra en una exposición presenciada años antes. Cuando se le informó que Ávalos había sido afiliado al PSOE, el dictador dio a entender que asumía que todos los artistas eran "rojillos".

Según la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, la cruz monumental que se incluye es "la más grande del mundo, con doscientas mil toneladas de peso y ciento cincuenta metros de altura".

¿Cuál fue su presupuesto y cuantas visitas tiene?



La dictadura aseguró que el desembolso del Valle ascendió a 1.159.505.687 pesetas de la época, costeado mediante suscripción popular voluntaria y equivalente a cerca de 250 millones de euros de hoy en día. El conjunto pertenece a Patrimonio Nacional y para su mantenimiento el Estado desembolsa más de 100.000 euros al año.

Concentración de partidarios del franquismo realizando el saludo fascista en el Valle de los Caídos en 2010. EFE



El número de visitas fue en 2007 de 419.396, según Patrimonio Nacional, si bien esa cantidad ha descendido considerablemente en los últimos años. El Estado recauda cerca de dos millones de euros por la venta de entradas, que han pasado a costar de cinco a nueve euros en su tarifa básica.

¿Pidió Franco ser enterrado en el Valle de los Caídos?

Carmen Polo, la hija de Franco, deposita flores ante la tumba en 1996. EFE



Según la familia de Franco, el dictador no dio indicación del lugar donde quería recibir sepultura. Al parecer, su esposa, Carmen Polo, deseaba que fuera enterrado en el panteón familiar de El Pardo. No obstante, el Gobierno de Arias Navarro decidió que sus restos descansarían en el Valle de los Caídos, una decisión que ratificó días más tarde el Rey Juan Carlos. Al no estar previsto que el dictador fuese enterrado allí, los arquitectos tuvieron que improvisar y hacer un hueco a la tumba en el altar mayor de la basílica, bajo una losa de granito de tonelada y media de peso.