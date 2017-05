El Valle de los Caídos, a debate en el Congreso

El pleno del Congreso aprueba hoy la iniciativa del PSOE que pide al Gobierno un nuevo impulso de la Ley de Memoria Histórica y exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, ya que Unidos Podemos finalmente se sumará a esta propuesta, según han confirmado fuentes del grupo parlamentario.



La propuesta se debatió el pasado martes en el pleno y, contra todo pronóstico, no concitó el respaldo unánime de los partidos de izquierda, y desde entonces Podemos y ERC han estado negociando con el PSOE para que acepte sus enmiendas.



Podemos había amenazado con abstenerse en la votación si los socialistas no aceptaban sus enmiendas aunque finalmente ha decidido votar a favor del texto a pesar de que los socialistas no han incluido las propuestas de la formación morada.



Del otro lado, el PP se opone también a la propuesta en su conjunto, mientras que Ciudadanos está dispuesta a apoyarla, siempre que los socialistas no acepten las enmiendas de ERC y Podemos, como hasta ahora así ha sido.



Con la decisión de Podemos la iniciativa del PSOE podrá salir adelante con los votos de estas dos formaciones más los de Ciudadanos. En cualquier caso, se trata de una proposición no de ley, por lo que el Gobierno no está obligado legalmente a cumplirla.



Otras propuestas

Además de la exhumación de los restos de Franco, la proposición no de ley de los socialistas reclama también al Ejecutivo trasladar aa un lugar "no preeminente" del edificio.También pide la elaboración de un censo completo de las infraestructuras realizadas con trabajos forzados para colocar placas en memoria de los represaliados, así como estudiar la creación de bancos de ADN para la identificación de desaparecidos.Suprimir cualquier tipo de subvención a entidades que ensalcen o defiendan la dictadura o estudiar la nulidad de las condenas dictadas por loscontra quienes defendieron la legalidad republicana son otras de las medidas.