Rajoy pide "tranquilidad" ante el referéndum en Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha llamado este miécoles a la tranquilidad ante el desafío soberanista en Cataluña y las "subidas de tono" en las declaraciones de los independentistas a las que ha asegurado que el Ejecutivo "no va a contribuir".

"Digo a todos: estén tranquilos, el Gobierno sabe perfectamente lo que tiene que hacer y, desde luego, no va contribuir a esa subidas de tono de las declaraciones que están haciendo algunos", ha afirmado Rajoy en los pasillos del Congreso.

A preguntas de los periodistas hoy en el Congreso, Rajoy ha diferenciado entre la actitud de los independentistas y la del Gobierno de España, que "está muy tranquilo".

Ha insistido en que "de ninguna de las maneras" se autorizará el referéndum que quiere convocar la Generalitat de Cataluña el 1 de octubre ni se permitirá que se celebre.

"Es claramente contrario a la ley, no lo apoya absolutamente nadie, no tiene ningún sentido y pretende que los demás no podamos opinar de lo que queremos que sea nuestro país", ha reiterado.