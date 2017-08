´Despacito´ topa con su primer veto por su letra machista

La polémica por las letras de contenido machista de algunas canciones ha llegado al ámbito político en Euskadi, donde el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) ha recomendado a los ayuntamientos, establecimientos privados y sociedades festivas una lista con 200 temas para las fiestas populares que fomenten el respeto a las mujeres. Y esa relación excluye directamente grandes éxitos como el Despacito de Luis Fonsi o canciones del cantante de reguetón colombiano Maluma, acusado de machista y misógino. Claro que en la lista tampoco se incluyen temas como el Súbeme la radio, de Enrique Iglesias, Me enamoré, de Shakira, o Vente pa´cá, de Ricky Martin.

Por el contrario, entre las canciones recomendadas figuran A quién le importa, de Alaska y Dinarama; Ella, de Bebe; Jodida pero contenta, de Buika; Respect, de Aretha Franklin; I Will Survive, de Gloria Gaynor; Mujer, de Amparo Ochoa; Yo no soy esa, de Mari Trini; o Ni encerradas ni con miedos, de Rebeca Lane.

La confección de esta lista responde a la campaña que Emakunde dirigido a prevenir la violencia sexista entre la juventud en ámbitos festivos y de ocio y que cuenta con el apoyo de las tres diputaciones forales y la asociación de municipios vascos Eudel. Los temas incluidos se han seleccionado en base a los criterios de «visibilizar a las mujeres en la música» y de posibilitar que en los espacios festivos se escuche música con mensajes de «actitud sin miedo», explican sus responsables.

El Instituto Vasco de la Mujer pretende desterrar de las fiestas aquellas canciones y letras sexistas al considerar que este tipo de temas incitan a las agresiones sexuales. Evitar su difusión constituye, a su juicio, un instrumento más para la prevención de los abusos a mujeres en fiestas. Junto a esta lista de 200 canciones, el Instituto también ha puesto a disposición de los ayuntamientos vascos carteles personalizados con el mensaje «Consigamos unas fiestas libres de agresiones sexistas».



Precedente en Valencia

La actuación de Emakunde no es un caso aislado. La semana pasada, el ayuntamiento de la localidad valenciana de Riba-roja del Túria condicionó una subvención de 15.000 euros a los festeros de la localidad a que no pincharan ninguna canción de Maluma y a una contratación paritaria del personal para las fiestas. El colombiano se ha convertido en el principal objeto de polémica por su triunfo con canciones en las que se puede escuchar, por ejemplo: «Estoy enamorado de cuatro 'babys', siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero...». O «no hay razones pa´ que te cohíbas, yo sé que te gusta, te motiva, me dijeron que eres posesiva€ y te tragas todas mis vitaminas».