Atentado en Cambrils: Los terroristas abatidos llevaban cinturones de explosivos falsos

Los explosivos que llevaban los terroristas que pretendieron atentar en Cambrils este viernes de madrugada eran falsos, como comprobaron Tedax de los Mossos d'Esquadra con una explosión controlada.



El conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, lo ha dicho en declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press.



Como consecuencia del atentado frustrado de Cambrils, sigue habiendo 6 civiles heridos --uno de ellos crítico-- además de un mosso que también resultó herido.



En el paseo marítimo de Cambrils

Las imágenes del ataque y la operación policial en Cambrils.

En los próximos minutos tenemos previsto hacer varias explosiones controladas en #Cambrils. Si oyes detonaciones NO te alarmes, controladas — Mossos (@mossos) 18 de agosto de 2017

Vecinos de Cambrils: "Era como una película"

por los Mossos d'Esquadra y seis civiles han resultado heridos en un ataque producido esta noche de viernes en Cambrils (Tarragona). De los heridos,dos en estado grave y otros dos leves, según Emergències de la Generalitat. Además, un agente ha resultado herido leve en el tiroteo con los terroristas.El vehículo en el que viajaban se ha saltado un control policial, momento en el que ha empezado la persecución. En su huida han atropellado a un Mosso y a varias personas para después volcar. Los terroristas han salido del vehículo y entonces han sido abatidos por los agentes. Según fuentes de la investigación,Cuatro de los terroristas huyeron en una dirección y otro de ellos ha sido abatido cuando intentaba apuñalar a la gente a pie por la calle.Sobre la una de la madrugada, los mossos anunciaban en la red social Twitter que habían desplegado un operativo en la localidad costera y reclamaban a sus vecinos que se refugiaran en casa.solo unas horas después de que una furgoneta provocara la muerte de al menos 13 personas en La Rambla de Barcelona , un ataque que ha sido reivindicado por el Estado Islámico Según ha relatado el conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, en declaraciones a la radio Rac1 recogidas por Europa Press, los terroristas conducían un vehículo que habría volcado, momento en el que los agentes dispararon.Forn ha anunciado después al canal 3/24 que se investigaasí como con el suceso del pasado miércoles en Alcanar (Tarragona), donde se produjo una explosión en una vivienda que provocó la muerte de una persona., siendo detenido, pero ha muerto poco después, tal y como ha confirmado la policía catalana. Los agentes han procedido a realizar varias detonaciones controladas tras el incidente con los atacantes.Tras el suceso, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , ha destacado el trabajo de los Mossos d'Esquadra., ha escrito Puigdemont en su cuenta personal de Twitter.Ante la alarma que ha producido este segundo ataque en apenas ocho horas, los Mossos han desmentido también a través de Twitter que se haya producido un incidente similar en Reus (Tarragona) y han pedido a la ciudadanía que no difundan falsos rumores.El tiroteo que han protagonizado agentes de los Mossos y los cinco terroristas ha sido vivido inicialmente por algunos vecinosuna sorpresa que ha dado paso a los nervios y el miedo.Así lo ha explicado a Efe un testigo, Antonio, que se ha refugiado en un restaurante cercano al Club Náutico, no lejos de donde ha tenido lugar el intercambio de disparos. "He vivido la situación como si fuera una película,", ha explicado Antonio, quien ha reconocido que los nervios han aflorado después al tomar conciencia de la gravedad de la situación.Por su parte, Isabel, que se ha recluido en casa por indicación de la policía, se mostraba muy nerviosa y preocupada por sus familiares porque no sabía si podían estar entre las víctimas del atropello.Esta vecina ha explicado a Efe que precisamente dejó Barcelona para vivir en Cambrils,, en busca de tranquilidad y que "me he encontrado con este panorama".Tras el atentado y el enfrentamiento con los terroristas,, que ha aconsejado a los vecinos quedarse en sus casas.Ello ha hecho que los vecinos tuvieran difícil acceder a determinadas zonas e incluso algún agente ha llegado a encañonar a algún peatón que no había atendido el requerimiento de los Mossos y circulaba por la calle.