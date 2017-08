Apelación unánime a una manifestación masiva este sábado contra el terrorismo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el presidente catalán, Carles Puigdemont, y la alcaldesa Ada Colau han coincido hoy en hacer un llamamiento para que este sábado haya en Barcelona una participación "masiva" en una manifestación de "unidad" contra el terrorismo, a la que acudirá el Rey.

La marcha discurrirá por el paseo de Gràcia, desde Jardinets hasta la plaza de Catalunya, bajo el lema "No tinc por (No tengo miedo)" en apoyo a las víctimas de los dos ataques yihadistas del jueves pasado, que dejaron 15 muertos y más de 120 heridos en Barcelona y Cambrils (Tarragona).

Representantes de los colectivos profesionales que atendieron a las víctimas de los atentados, como los cuerpos de seguridad -lo que incluye, ha dicho Colau, a los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional-, además de personal sanitario, de emergencias, comerciantes y vecinos, portarán la pancarta en la cabecera.

Justo detrás irá una importante representación institucional y política, con el Rey a la cabeza, acompañado de los presidentes Rajoy y Puigdemont, la alcaldesa, así como el Gobierno central -solo faltará el ministro Cristóbal Montoro por "motivos familiares inaplazables"- y el de la Generalitat de Cataluña.

Santamaría, Rajoy, el Rey, Puigdemont y Colau, en la primera concentración contra los atentados. EFE

En esta convocatoria, no faltará ninguno de los 17 titulares de los Ejecutivos autonómicos, así como los presidentes de las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla.

Allí estarán también los principales líderes de los partidos políticos, como el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien junto al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, encabezará la delegación socialista, que incluye al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. También acudirá el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, junto a la portavoz Inés Arrimadas, entre otros.

El Gobierno fletará así un avión oficial para trasladar a Barcelona a las principales autoridades a la manifestación, en el que viajarán Rajoy, varios ministros, presidentes autonómicos y líderes políticos y sindicales. Desde la Delegación del Gobierno se ha fletado también un autobús de autoridades. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, finalmente irá por su cuenta porque asiste antes en La Rioja a la boda del líder IU, Alberto Garzón.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Rajoy ha pedido "dar imagen clara de unidad" en la manifestación y ha destacado la presencia del Rey: "representa a todos los españoles que no pueden asistir".

"Allí, con toda la sociedad catalana, y con toda España, representada por el Rey don Felipe y por infinidad de representantes políticos y sociales, volveremos a dar una imagen clara de unidad, de repulsa al terrorismo y de amor a Barcelona", ha constatado.

Por su parte, el presidente catalán, Carles Puigdemont, ha hecho un llamamiento a una participación masiva en la manifestación para lanzar un "mensaje al mundo" de "paz, convivencia y libertad" tras los atentados yihadistas de la semana pasada. La alcaldesa Colau ha pedido una participación "masiva" en Barcelona, que "desborde sus calles" tras la respuesta "ejemplar" de los ciudadanos, que "protagonizarán" la marcha.

Colau ha informado de que el acto del sábado será "austero y breve" y constará de dos partes: en la primera de ellas se harán lecturas preparadas por Rosa María Sardà y la portavoz de la fundación Ibn Battuta, Míriam Hatibi; y en la segunda los violonchelistas Peter Thiemman y Guillem Gràcia interpretarán 'El Cant dels Ocells" de Casals.

Puigdemont pide al Gobierno que "no haga política" con la seguridad

Carles Puigdemont afirmó hoy en una entrevista con el diario británico "Financial Times" que pidió al Gobierno español "no hacer política" con la seguridad tras los atentados del día 17.

Una semana después de los ataques, Puigdemont dijo que Madrid ha puesto trabas a contrataciones de nuevos agentes de los Mossos d'Esquadra y a su acceso a información de Europol.

"Les pedimos no hacer política con la seguridad. Desafortunadamente, el Gobierno español tenía otras prioridades", señaló el presidente catalán al periódico británico.

El Parlament de Cataluña, durante el minuto de silencio de este viernes. EFE

Puigdemont aseguró que las relaciones entre los cuerpos policiales estatales y autonómicos son "excelentes", al ser preguntado si los Mossos d'Esquadra excluyeron a otras fuerzas de seguridad de la investigación de los atentados.

Acerca de las críticas de sindicatos de la policía y de la Guardia Civil hacia los Mossos por haber dejado pasar supuestamente pistas clave antes de que se produjeran los ataques, Puigdemont defendió que "la policía catalana, a pesar de que no tiene todas las herramientas que necesita y está mal financiada, ha manejado la crisis de forma excepcionalmente buena".

Puigdemont afirmó asimismo que continúa adelante con sus planes para celebrar el próximo 1 de octubre un referéndum sobre la independencia de Cataluña, a pesar de la abierta oposición del Ejecutivo español.

"El retorno a la normalidad es una derrota para los terroristas", dijo a ese respecto el presidente catalán, que aseguró al "Financial Times" que quiere forjar una "relación entre iguales" entre Barcelona y Madrid. "No quiero ir a la cárcel, pero no hay nada que puedan hacerme que me vaya a obligar a detener este referéndum", insistió.

A pesar de las advertencias desde el Gobierno español, Puigdemont aseguró que ya cuenta con "más de 6.000 urnas" preparadas para la consulta de octubre. "No veo cómo el Estado puede pararlo", afirmó el presidente catalán.