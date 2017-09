Una falsa alarma obliga a desalojar la Sagrada Familia y las calles adyacentes

Una falsa alerta terrorista ha llevado a los Mossos d'Esquadra a desalojar la Sagrada Familia y sus alrededores a última hora de la tarde de este martes. Los agentes han señalado a través de su cuenta de Twitter que todo ha vuelto a la normalidad tras esta "falsa alarma". Asimismo, han confirmado que no hay ningún detenido.



La policía autonómica ha explicado que "la visualización de una furgoneta sospechosa con dos ocupantes en las inmediaciones de la Sagrada Familia ha provocado el desalojo de la zona".



Se da la circunstancia de que el despliegue del operativo se ha producido coincidiendo con la celebración de un evento en Barcelona de alcance internacional, como es el partido de Champions entre el FC Barcelona y la Juventus de Turín.





Finalizadas comprobaciones en Sagrada Família. Se trata d 1 falsa alarma / It is a false alarm. Situation has normalized in Sagrada Família