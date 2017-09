Puigdemont responde a la Fiscalía con un nuevo enlace para votar en el referéndum

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha difundido este sábado un nuevo enlace de internet para consultar dónde puede votar cada catalán en el referéndum del 1 de octubre.



Lo ha hecho después que el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) ha instado este viernes a la Guardia Civil a deshabilitar el acceso a la página web onvotar.garantiespelreferendum.com, que aún sigue activa.



"No se pueden poner puertas al campo: en esta web encontrarás el lugar en el que te corresponde votar el 1 de octubre", ha escrito en un mensaje en Twitter, que ha sido rápidamente compartido por usuarios en redes.





No es poden posar portes al camp: en aquesta web trobaràs el lloc on et correspon votar l'1 d'octubre https://t.co/XdvtLJ2ARt #1Oct — Carles Puigdemont (@KRLS) 23 de septiembre de 2017

Puigdemont: Rajoy es "guardián de la tumba de Franco"



La Fiscalía investiga la 'web' con los puntos de votación

Precisamente el pasado jueves Puigdemont difundió también en Twitter unpara que los ciudadanos puedan consultar en qué local podrán votar si el día 1 de octubre el Govern celebra el referéndum sobre la independencia, suspendido por el TC.La juez delque investiga al Govern por el referéndum ordenó entonces a la Guardia Civil dejar fuera de línea el enlace de la web con los puntos de votación.Este viernes, el presidente de la Generalitat ha acusado este viernes al Gobierno de Mariano Rajoy de ser ely ha animado a los catalanes a votar 'sí' a la independencia en elpara poder redactar una Constitución sinal lado.En un acto del PDeCAT en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Puigdemont ha ironizado con la llamadadesplegada por el Gobierno del Estado para impedir que el 1 de octubre se celebre un referéndum en Cataluña.Puigdemont ha recordado que Anubis es un "dios egipcio de la muerte y de los funerales, el guardián de las tumbas", y ha añadido: "Ya sabemos de qué tumba son guardianes estos señores,Entre las razones que ha citado para apoyar el 'sí' a la independencia, ha resaltado el hecho de poder construir un país "y ha apostado por elaborar una nueva Constitución "desde abajo hacia arriba, sin que en la habitación de al lado haya ningún militar franquista".Según Puigdemont, se ha demostrado que la Constitución española "no es la garantía de los derechos básicos que nos han estado cantando durante 40 años" porque no sirve para detener la" del Gobierno central. A raíz de la operación policial de los últimos días, se ha mostrado convencido de que "hoy hay más gente a favor del referéndum de la que había hace un mes".Puigdemont ha acusado al Gobierno de "", un dinero salido de "nuestros bolsillos", para sufragar los gastos de los "tres grandes barcos" con agentes de los cuerpos de seguridad del Estado destinados estos días a Cataluña y ha comentado con sorna: "Después de tantos años esperando que vinieran, al final han venido tres barcos".", ha afirmado el presidente catalán, que ha iniciado su intervención expresando su "amargura e indignación" por las detenciones de los últimos días de personas relacionadas con la organización del 1-O.La Fiscalía Superior de Cataluña investiga la web que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, difundió el jueves a través su cuenta de Twitter con losde independencia suspendido por el Tribunal Constitucional (TC).Según han informado fuentes jurídicas, el ministerio público estudia si la web, que señala el punto de votación asignado a cada elector cuando éste facilita su, podría ser constitutivo de un delito de revelación de secretos.De prosperar esta investigación, el ministerio público podría ampliar la querella que presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por, para añadir el nuevo delito de revelación de secretos.La investigación de la Fiscalía se centra en averiguar si el Govern ha podido recopilar de forma ilícita los datos personales de los catalanes, al no tener acceso al censo electoral para organizar el, suspendido por el Constitucional.