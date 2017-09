El fiscal general del Estado afirma que la detención de Puigdemont es una opción "abierta"

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha planteado hoy que, hasta el momento, a la Fiscalía no le ha parecido "oportuno" pedir la detención del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por un delito de malversación, si bien ha admitido que es una posibilidad que queda "abierta".

Maza, en declaraciones a Onda Cero, ha recalcado que la Fiscalía está convencida de que Puigdemont está incurriendo en delitos de prevaricación, desobediencia y malversación por los preparativos del referéndum del 1-O en contra de la prohibición del Tribunal Constitucional (TC).

Y ha explicado que, al estar tipificado el delito de malversación con pena de cárcel, legalmente se dan los requisitos para solicitar su detención.

"Pero eso no quiere decir que se pida o no", ha matizado el fiscal general, quien ha explicado que "de momento" no se ha considerado "oportuno" reclamar esa detención y ha admitido que "esa es una decisión que siempre queda ahí abierta".

El fiscal general también ha sido preguntado por las quejas sobre una posible desproporción en la respuesta al desafío soberanista, una hipótesis que ha descartado.

"Al revés, nosotros estamos esforzándonos todos los días por no ir más allá de lo que la ley nos permite y, por supuesto, no ser desproporcionados en ningún momento", ha subrayado.

Maza ha opinado que lo que ha ocurrido hasta el momento en las movilizaciones ciudadanas son hechos de "enorme gravedad", un intento de separar parte del territorio nacional del resto con unos medios "por lo menos tumultuarios".

Por ello, la Fiscalía ha denunciado un posible delito de sedición, tratando de actuar con proporcionalidad, pues la diferencia entre ese delito y el de rebelión está en el nivel de violencia que se utilice.



Zoido destaca la serenidad de fuerzas de seguridad

Por otra parte, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha destacado la "profesionalidad y serenidad" de la Guardia Civil y la Policía Nacional estos días en Cataluña pese a los "agravios y menosprecios" de quienes han querido "quebrantar la convivencia democrática".

Zoido, que ha presidido el acto de despedida de la bandera del teniente general de la Guardia Civil Pablo Martín Alonso con motivo de su pase a retiro tras 46 años de servicio, ha subrayado que ambos cuerpos se han convertido estos días en Cataluña en un "elemento imprescindible" del Estado de derecho para, al servicio de los jueces y tribunales, asegurar el orden, normalidad y el ejercicio de los derechos y libertades.

"Y todo ello, además, con una profesionalidad y una serenidad dignas de los mayores elogios pese a los agravios y menosprecios de quienes han querido quebrantar la convivencia democrática. Sois, por ello, un ejemplo para todos", ha enfatizado el ministro.

Además de las referencias a la situación en Cataluña ante la convocatoria del referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, Zoido ha asegurado que la Guardia Civil es un "referente permanente para el ciudadano", pues con su presencia en toda España "tranquiliza, asegura el cumplimiento de la ley y garantiza la seguridad y la libertad".

También ha tenido palabras emotivas el titular de Interior para el teniente general Martín Alonso por su "brillante hoja" de servicio "fiel" a la Guardia Civil durante 46 años, que ha logrado "incrementar el prestigio" del cuerpo y que ha terminado su carrera situado en la más alta responsabilidad como director adjunto operativo.

De su intachable carrera en el instituto armado, Zoido ha ensalzado los "difíciles" años dedicados en las unidades del Servicio de Información. "Tu labor en ellas las llevó a convertirse en una pieza que contribuyó de manera decisiva" a la derrota policial de ETA", le ha dicho.

Y dirigiéndose a él de nuevo ha concluido: "Hoy nada termina mi general, porque nunca dejarás de ser un guardia civil. Has llegado con una trayectoria profesional irreprochable, y también (...) con la conciencia tranquila por haber respondido siempre con lealtad y dedicación a las exigencias del deber y a los dictados de tu vocación".

Antes de las palabras del ministro, Martín Alonso ha reconocido sentirse "emocionado y afortunado" con la despedida de la bandera de Espaaña pro representar la nación, la unidad e integridad de la patria, así como los valores "supremos" de la Constitución.

"La Guardia Civil es un valor seguro para invertir, lo que conviene recordar", ha defendido el teniente general que ha agradecido a todos los compañeros, especialmente los que ha tenido a su mando en Información y en la Secretaría de Estado de Seguridad.

Al acto han asistido, entre otros, el director general de la Guardia Civl, José Manuel Holgado; el director del CNI, Félix Sanz Roldán y el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), José Luis Olivera.