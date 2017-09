La CUP, a los indecisos: "Roma no paga a traidores"

La diputada de la CUP, Mireia Boya, ha exigido a los 'comuns' que apoyen sin fisuras el referéndum de independencia del 1 de octubre y les ha advertido de las consecuencias de no hacerlo: "Si no lo hacéis, Roma no paga a traidores. Tenemos memoria y no os perdonaremos nunca".

Lo ha dicho en el mitin final de campaña que han organizado los partidos y entidades soberanistas, donde ha pedido a los asistentes que al final del acto vayan a "defender los colegios electorales" para garantizar que el domingo se pueda votar pese a que agentes policiales traten de cerrarlos.

Boya se ha dirigido a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplazados a Cataluña para el referéndum: "Iros a casa. No os queremos. Sois fuerzas de ocupación", y se ha mostrado convencida de que el referéndum servirá para proclamar una república catalana.

Por su parte, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, han garantizado este viernes que el domingo habrá referéndum pese al rechazo del Estado y Pascal ha pronosticado que todos los intentos de impedirlo fracasarán: "Harán el ridículo".

Lo han dicho en el mitin final de campaña organizado por las entidades y partidos soberanistas celebrado en la Avinguda Maria Cristina de Barcelona, donde la líder del PDeCAT ha apostado porque los catalanes "desbordarán las urnas de votos" y podrán luego proclamar la independencia de Cataluña.



Proclamas contra la ley



"Ningún juez, ningún Guardia Civil, ningún tribunal y ningún político español, y menos el señor Rajoy, podrán frenar aquello que es imparable. Somos la libertad", ha concluido, y se ha mostrada convencida de que el domingo Cataluña tendrá la atención de la comunidad internacional.

La primera secretaria de ERC, Marta Rovira, ha tachado de represión política y persecución lo que los independentistas han sufrido las últimas semanas, ha advertido de que hay que ir a votar porque sólo el pueblo de Cataluña tiene la posibilidad de construir una nueva república en toda Europa: "El domingo lo ganaremos todo".

"Viva los claveles, las cacerolas y las canciones. ¡Qué aprendan! ¡Así se hace la democracia!", ha criticado en referencia a las actuaciones jurídicas y policiales del Estado para impedir el 1-O, que considera que los independentistas han sabido resistir.