El Govern de Cataluña cree que seguiría en el euro con la independencia

El Govern está convencido de que Cataluña seguiría dentro de la Unión Europea (UE) y de la zona euro en un eventual escenario de independencia, que haría necesario crear un Banco Central de Cataluña (BCC) "como autoridad monetaria del nuevo país", con una plantilla de 500 empleados.

El departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, que dirige Oriol Junqueras, ha elaborado un documento, al que ha tenido acceso EFE, que detalla cómo sería la situación de la economía catalana en una hipotética república.

El texto, que se ha enviado a las delegaciones del Govern en el exterior, subraya que Cataluña difícilmente quedará fuera de la UE y el euro, ya que puede ser expulsada de la Unión Europea "sólo si España la reconoce primero como Estado independiente".

"Pero ello significaría que hay un acuerdo entre Cataluña y España porque el reconocimiento proviene de un acuerdo. Pero si hay un acuerdo de reconocimiento, ¿qué sentido tiene expulsar a Cataluña de la UE? No beneficia a nadie, al contrario, perjudicaría gravemente a España", señala el escrito.

"Probablemente Europa no ponga la alfombra roja a Cataluña desde un primer momento, quizá Cataluña no se verá representada en las instituciones europeas desde el primer día, pero seguro que se encuentra la manera de no perjudicar ni las exportaciones ni las multinacionales europeas establecidas en Cataluña", subraya el texto.

Para el Govern, pues, el escenario de referencia ante una eventual independencia unilateral, "el más probable y deseable", es la permanencia de Cataluña en la UE, bien de manera automática o después de un proceso de negociación simplificado, y la permanencia en el euro.

Puigdemont prevé agotar el plazo para responder al Gobierno



El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, prevé agotar el plazo de este lunes a las 10.00 horas para responder al requerimiento del Gobierno central sobre si el martes declaró o no la independencia, contestación de la cual depende que el Estado aplique a la autonomía catalana el artículo 155 de la Constitución.

Así lo han explicado a Europa Press este domingo fuentes gubernamentales, horas antes de expirar el plazo, y después de que Puigdemont haya dicho ante la tumba de su antecesor Lluís Companys: "Reiterar nuestro compromiso con la paz, el civismo, la serenidad, y también la firmeza y la democracia, como inspiradores de las decisiones que hemos de tomar".

Según el requerimiento que el Gobierno envió el miércoles por burofax, Puigdemont puede responder hasta el lunes a las 10.00 horas si declaró la independencia --no responder se considerará una respuesta afirmativa--; y tiene hasta el jueves 19 a la misma hora para cumplir íntegramente el requerimiento.

Cumplirlo totalmente implica revocar la declaración --si la hizo--, para "restaurar el orden constitucional y estatutario, ordenando el cese de cualquier actuación dirigida a la promoción, avance o culminación del denominado proceso constituyente", y cumplir íntegramente las resoluciones del TC.

Además, Puigdemont debería comunicar el requerimiento a la presidenta del Parlament y el resto de la Mesa, "requiriéndoles igualmente la restauración del orden constitucional y estatutario". Y se insta al presidente a comunicar el día 19 al Gobierno central "de forma fehaciente" que tanto él como el Parlament han cumplido el requerimiento.