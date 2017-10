Puigdemont: "Tristemente, tenemos de nuevo presos políticos"

La decisión de la juez Lamela de enviar a prisión sin fianza por sedición al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y al de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha encontrado una rápida reacción en el independentismo catalán.



El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha dicho en un mensaje en inglés en Twitter que "España encarcela a líderes de la sociedad civil por organizar manifestaciones pacíficas. Tristemente, tenemos de nuevo presos políticos".





Spain jails Catalonia's civil society leaders for organising peaceful demonstrations. Sadly, we have political prisoners again

We ask to sit and talk and the PP, through the Public Prosecutor, responds with unconditional imprisonment for @jordisanchezp and @jcuixart