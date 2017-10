Puigdemont se niega a aclarar si declaró la independencia

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha ofrecido hoy por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un margen de "dos meses" para dialogar, y le ha propuesto fijar "lo antes posible" una reunión para explorar acuerdos, sin precisar si ha declarado la independencia de Cataluña.





A las 10.00 horas de hoypara que Puigdemont respondiera a su requerimiento sobre si el pasado 10 de octubre declaró la independencia de Cataluña en su comparecencia en el Parlament.El presidente de la Generalitat, en su misiva, no concreta este aspecto yasí como de la ley del referéndum y los resultados del 1-O, entre otros enlaces.Puigdemont, en cambio, remarca que, en todo caso, los efectos delestán "suspendidos" porque su "voluntad" es "encontrar la solución y no el enfrentamiento".En su carta, el presidente catalán también emplaza a Rajoy a que, y ha puesto como ejemplo la comparecencia ante la Audiencia Nacional este lunes de los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.En su requerimiento, el Ejecutivo reclamaba a Rajoy una respuesta "clara y sencilla". El Gobierno ya advirtió que si no contestaba o daba una respuesta ambigua también seguiría adelante con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que contempla la suspensión de la autonomía.