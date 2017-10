ERC lamenta la pérdida de otra oportunidad de diálogo

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha lamentado hoy que se haya perdido otra oportunidad para la negociación bilateral entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña y ha advertido de que Carles Puigdemont no convocará elecciones porque el Parlament cuenta con una mayoría "legal" y "legítima".



"Es una lástima", ha dicho Tardá en los pasillos del Congreso sobre el aviso del presidente catalán, Carles Puigdemont, al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, de que si veta diálogo, el Parlament votará independencia, ante lo que el Gobierno ya ha anunciado que aplicará el artículo 155 de la Constitución.







?? @JoanTarda: "Es una lástima que se pierda otra oportunidad de hacer posible una negociación. El Estado debería poner en stand by el 155" pic.twitter.com/V2BlFZVKIv — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 19 de octubre de 2017

El diputado de ERC ha recalcado que Puigdemont se ratifica en la carta en su voluntad de dialogar y ha señalado que sería bueno que el Gobierno pusiera en "stand by" el 155 para que "las partes se puedan sentar a hablar".Ha insistido en que el escenario todavía es propicio para el diálogo y en que Mariano Rajoy"Aquí lo que vale la pena es mantener siempre la mano tendida y que no haya respuestas unívocas, que son más comunicativas, pero también más pobres", ha afirmado.El portavoz de ERC ha advertido, en cualquier caso, de que el presidente de la Generalitatpuesto la mayoría existente en el Parlament "no sólo es legal, sino legítima, porque nació de una contienda electoral el 27 de septiembre".ha subrayado tras asegurar que ERC seguirá defendiendo al Govern y los compromisos contraídos con los ciudadanos.