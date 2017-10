Merkel y Macron ratifican su apoyo a Rajoy y la UE descarta mediar sobre Cataluña

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirmó este jueves que "no hay espacio para una intervención de la Unión Europea" en el debate sobre la situación en Cataluña, y que no espera que los líderes de la UE aborden el asunto en su cumbre porque "las posiciones están claras".

"No hay espacio para intervenciones de la UE aquí", declaró Tusk en una rueda de prensa durante el Consejo Europeo que se celebra hasta este viernes en Bruselas, en el que la situación en Cataluña no figura en la agenda oficial.

Mientras tanto, los principales líderes europeos, entre ellos la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, respaldaron este jueves al Gobierno de Mariano Rajoy en su defensa de la Constitución y la unidad de España frente al desafío secesionista de las autoridades de Cataluña.

Además, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, rechazó invitar a la Eurocámara al presidente catalán, Carles Puigdemont, y explicó que no pretende "reconocer Cataluña como un país y como un socio que está al mismo nivel que España".

La cumbre de Bruselas llegó justo el día en el Gobierno español convocaba un Consejo de Ministros extraordinario para activar el próximo sábado el mecanismo constitucional que permitirá asumir competencias del Ejecutivo catalán y restablecer "el orden constitucional".

Aunque Cataluña no figuraba en la agenda de la cumbre, tanto Merkel como Macron y otros líderes de la UE no dejaron lugar a dudas y antes del inicio de la reunión subrayaron una vez más el apoyo de las principales potencias europeas a una solución en Cataluña dentro de la Constitución española.

Macron, en declaraciones a los medios, afirmó que esta cumbre europea, que concluye mañana viernes, estará marcada por "un mensaje de unidad" de los países de la Unión en torno a España.

"Este Consejo estará marcado por un mensaje de unidad, de unidad en torno a los Estados miembros de cara a las crisis que puedan conocer. Unidad en torno a España", dijo Macron a su llegada a la reunión.

Merkel, por su parte, reiteró su apoyo al Gobierno español frente al independentismo en Cataluña, defendió que la solución a este conflicto "tenga como base la Constitución española", y recordó que Rajoy cuenta con el respaldo de los principales partidos políticos españoles.

"Apoyamos la postura del Gobierno español", señaló la canciller, que reclamó una "solución que tenga como base la constitución española", tal y como ya ha pedido en ocasiones anteriores en los últimos días.

En defensa de la unidad de España y del respeto a la Constitución se pronunció también el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, quien rechazó invitar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la Eurocámara, y explicó que no pretende "reconocer Cataluña como un país y como un socio que está al mismo nivel que España".

"No planeo tomar ninguna iniciativa para invitar a ninguna persona aquí, porque no es la competencia del Parlamento Europeo llevar a cabo ninguna mediación. No pretendemos ir más allá de eso", dijo Tajani a la prensa sobre la posibilidad de invitar a Puigdemont a la Eurocámara para hablar sobre la situación en Cataluña.

"Siempre he recibido a cualquiera que quiera reunirse conmigo (...), pero Cataluña no es un país, quiero que eso quede claro, Cataluña es una comunidad autónoma que es parte de España", añadió Tajani.

El presidente de la Eurocámara recordó que el Gobierno de España "incluye una representación de Cataluña" y reiteró su llamada a establecer "conversaciones pacíficas" dentro del marco constitucional español.

"Estamos a favor del diálogo y espero que no haya una declaración de independencia", subrayó Tajani, para resaltar que "todo debe hacerse respetando completamente las reglas y leyes vigentes".

También Mark Rutte, primer ministro holandés, respaldó las decisiones que tome Rajoy porque cree que actúa siguiendo la opinión del Tribunal Constitucional, que recordó que ha considerado ilegal el referéndum en Cataluña del 1 de octubre.

Su homólogo luxemburgués, Xabier Bettel, apostó por "encontrar una solución política, diplomática, de hablar todos juntos" en Cataluña pero siempre respetando la Constitución española.

El primer ministro esloveno, Miro Cerar, declaró que la independencia de su país de Yugoslavia hace 26 años no es comparable a la situación en Cataluña, crisis para la que pidió una solución pacífica dentro del orden constitucional español.

"España, incluida Cataluña, es un Estado democrático, y cuando hay una cuestión sobre la autodeterminación debe resolverse en línea con el orden constitucional de España y, lo más importante, se tiene que hacer pacíficamente, sin violencia, democráticamente y con diálogo", dijo el jefe del Gobierno esloveno.



Charles Michel condena "la violencia"



Antes de la reunión, la voz discordante la puso el primer ministro belga, Charles Michel, quien reiteró que la posición de su Gobierno respecto a la crisis institucional en Cataluña es condenar "la violencia" y llamar al diálogo entre las partes y al respeto del orden nacional e internacional.

"Condeno la violencia, llamo al diálogo y pido una desescalada", repitió el primer ministro belga a su llegada a la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE).

Preguntado sobre sus declaraciones el pasado fin de semana en el diario Le Soir, cuando dijo que si fracasara el diálogo en España cabría plantearse una mediación internacional, el primer ministro belga señaló que "no hay ningún incidente, ninguna crisis" entre ambos países.

"Creo que ha habido una dramatización mediática a partir de declaraciones que asumo, reivindico y confirmo", dijo Michel, quien agregó que pide una solución política para resolver la crisis política en España "como ha hecho la Comisión Europea".

"Creo que hay mucho nerviosismo (...) que parte de una crisis política en España, lo entiendo. España es un país amigo. Siempre hemos pedido diálogo, el respeto del orden nacional y del orden internacional, del Estado de derecho. Somos consecuentes, constantes", apuntó.

Charles Michel agregó que "quizá haya habido interpretaciones, instrumentalizaciones de las palabras en esta situación de crisis en España".

Michel, que gobierna en una colación de la que forma parte el partido nacionalista flamenco N-VA, agregó que no tiene prevista una reunión bilateral durante la cumbre con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pero subrayó que entre los dos países ha habido "contacto permanente" al más alto nivel diplomático "en los últimos días".