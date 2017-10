Las medidas del Gobierno para aplicar el artículo 155

Mariano Rajoy ha explicado las medidas más importantes que se aplicarán al amparo del artículo 155. Entre ellas, propondrá al Senado asumir él la facultad de disolver el Parlamento catalán y la capacidad para convocar las elecciones autonómicas en un plazo máximo de 6 meses. No obstante, Rajoy ha expresado su voluntad de hacerlo "tan pronto como se recupere la normalidad institucional".

Así lo ha anunciado hoy en el Palacio de la Moncloa, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar las medidas, pactadas con el PSOE y Ciudadanos, que el Ejecutivo enviará al Senado, donde se tramitarán en la Comisión de Comunidades Autónomas o en la que se cree al efecto, para ser votadas en el pleno que se aprobará el viernes 27 de octubre.

El cese de Puigdemont y todos los miembros de su Govern

La primera gran medida para la que el Gobierno de Rajoy pedirá autorización al Senado, será la de destituir a Carles Puigdemont y todos los miembros de su Govern.

Según ha explicado, el ejercicio de dichas funciones se encargará a los órganos y autoridades que cree o designe el Gobierno, aunque la idea es que las competencias las asuman los ministros.

Los afectados por el cese que ahora debería aprobar el Senado son:



Carles Puigdemont. Presidente.

Oriol Junqueras. Vicepresidente de Economía y Hacienda.

Jordi Turull. Conseller de Presidencia y portavoz del Govern.

Raül Romeva. Conseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia.

Josep Rull. Conseller de Territorio y Sostenibilidad.

Clara Ponsatí. Consellera de Enseñanza.

Meritxell Borràs. Consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda.

Antoni Comín. Conseller de Salud.

Dolors Bassa. Consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

Joaquim Forn. Conseller de Interior.

Lluís Puig. Conseller de Cultura.

Santi Vila. Conseller de Empresa y Conocimiento.

Carles Mundó. Conseller de Justicia.

Meritxell Serret. Consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Asimismo, solicita que el Parlamento catalán no podrá designar candidatos, ni votar la investidura de otro presidente tras la destitución de Carles Puigdemont.



El Parlament no se disolverá

Aunque la facultad de disolver el Parlament pasará a Mariano Rajoy, este no planea aplicarla. La Cámara seguirá cumpliendo su función representativa. Sin embargo, Forcadell no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat y no podrá celebrar el debate y votación de investidura.

Según Rajoy, las facultades de control recaerán en el órgano que designe el Senado y el Parlament no podrá adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y al Estatut, mientras que el Gobierno tendría un plazo de 30 días para ejercer su derecho a veto.



Elecciones en Cataluña antes de seis meses

Rajoy ha explicado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña tiene cuatro objetivos que comienzan con la restauración de la legalidad y concluyen con la celebración de elecciones autonómicas. Ha añadido que aunque dispondría de seis meses para poder convocar elecciones, su voluntad es hacerlo en cuanto se vuelva a la normalidad.



El Gobierno asumirá el mando de los Mossos



La aplicación del artículo 155 supondrá que el Gobierno, o el órgano que designe para ello, asumirá el mando de los Mossos d'Esquadra, y también podrá el Ejecutivo cesar o nombrar a los responsables de TV3 y Catalunya Ràdio para garantizar una información veraz y respetuosa con el pluralismo político.

Según el documento aprobado por el Consejo de Ministros, acordado el cese del presidente, el vicepresidente y todos los consellers del Consell de Govern, la Administración General de la Generalitat actuará bajo las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno.

Estos órganos podrán acordar el nombramiento, cese o sustitución temporal con asunción de las competencias correspondientes de cualquier autoridad, cargo público y personal de la Administración de la Generalitat, así como de los organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma y de su sector público empresarial.

Un capítulo en el que estaría incluida la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, de la que dependen TV3 y Catalunya Ràdio.



Se asume la gestión de los ingresos y gastos de la Generalitat



El Gobierno, a través de los órganos que se designen, podrá asumir la totalidad de ingresos y gastos de la Generalitat y garantizar que "la totalidad de los fondos" no se destinen a actividades vinculadas con el proceso secesionista.

Según las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros, "se garantiza que la totalidad de los fondos que por cualquier concepto corresponda transferir del Estado a la comunidad autónoma, a sus organismos, entes, entidades y sector público empresarial no se destinen a fines vinculados con el proceso secesionista".

También se garantiza que los ingresos que corresponda recaudar o recibir por cualquier título a la comunidad autónoma o entes dependientes no se dediquen a actividades relacionadas con el secesionismo.



El Estado podrá perseguir a los funcionarios que no acaten el 155



Podrá imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios o personal laboral de la Generalitat de Cataluña que no acaten la aplicación del artículo 155 de la Constitución acordado hoy por el Consejo de Ministros, sin perjuicio de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.

"El incumplimiento de las medidas contenidas en el presente Acuerdo se entenderá como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto, a los efectos de las infracciones previstas en la normativa disciplinaria estatal o autonómica", señala el acuerdo del Gobierno.

Esa potestad disciplinaria ejercida por el Gobierno de la Nación, o por los órganos o autoridades que designe a tal efecto, no excluye la posibilidad de que el Ministerio Público pueda exigir responsabilidades penales.

Por contra, los actuales responsables de la Generalitat de Cataluña o de organismos, entes y su sector público empresarial, no podrán actuar contra su personal por acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial que han anulado las actividades relacionadas con el proceso secesionista.