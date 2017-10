Así ve la prensa internacional la decisión del Gobierno

La crisis en Cataluña sobrepasa fronteras. Un día más los periódicos internacionales tienen la vista puesta en la mayor problemática que vive ahora mismo el país, el conlicto entre Cataluña y el Gobierno. Este sábado, los principales tabloides del extranjero han centrado su información en el artículo 155 por parte del Gobierno y su futura aplicación para intervenir la autonomía de Cataluña.

Así, la BBC destaca que "España presiona para eliminar líderes". Un artículo en el que se detalla que "el primer ministro español ha esbozado planes para eliminar a los líderes de Cataluña y tomar el control de la región separatista". Además, detallan que habrá un pleno extraordinario el sábado y que el artículo no se ha aplicado pero sí se están aprobando medidas. Por su parte, la CNN asevera en su portada que "la España de Rajoy quiere despedir al presidente catalán". El canal estadounidense habla de "medidas sin precedentes" para referirse al artículo 155 y la intención de Rajoy de aplicarlo y tomar el control de la autonomía.

Aunque no han sido los únicos que han puesto sus ojos sobre el desafío independentista. Uno de los principales periódicos de Francia, Le Figaro, también tiene en su portada digital la noticia sobre la aplicación del artículo 155. "Madrid lanza la suspensión de la autonomía de Cataluña" reza la noticia, seguida de otra en la que se puede leer "El Valle de Arán, los catalanes que quieren quedarse en España", para añadir en el interior que "mientras Cataluña está experimentando una oleada de fiebre separatista, este valle aislado situado a 300 kilómetros de Barcelona no pretende ser arrastrado contra su voluntad en una independencia catalana en la que no se reconoce".

En Italia, por su parte, el Corriere della Sera también ha querido meterse de lleno en el debate político para hablar d ela decisión toma por el jefe del ejecutivo de España. Los italianos afirman que Rajoy ha dicho que lo que ha hecho el partido de Puigdemnont en Cataluña "es un golpe". Además, recoge las declaraciones del presidente Mariano Rajoy en las que destaca que la devclaración de independencia "fue totalmente unilateral y contraria a la ley para obligar al Gobierno a aceptar el referéndum".

Desde Alemania también ha posado la mirada en le problema catalán y recogen las declaraciones de Rajoy. "Ningún gobierno en el mundo puede aceptar que se viole la ley", ha recogido el Frankfurter Allgemeine. Además, explica que la decisión de Rajoy no supone la intervención de cataluña. "No significa que se suprima la autonomía catalana y se disuelva el parlamento regional. Sin embargo, está restringido en sus competencias", señalan. Algo que también recoge The Guardian en su portada. "Madrid impondrá un gobierno indirecto en Cataluña", afirman.

En la versión es español de The New York Times habla de una "Barcelona fractura" y concretan que la capital "está en el ojo de la tormenta por las movidas independentistas de Cataluña", y agregan frases como "en estos días, Barcelona viste dos sombreros y lo hace de manera incómoda".