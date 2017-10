González Pons: "El futuro de Europa es más Unión Europea y no más nacionalismo"

El Portavoz del PP y vicepresidente primero del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha asegurado hoy que "el futuro de Europa es más Unión Europea y no más nacionalismo", y ha recordado que Europa se ha construido desde la política y la ambición, por lo que sólo con estos dos elementos "podremos tener un futuro seguro".

Durante un debate en el pleno de la Eurocámara sobre la pasada Cumbre de la UE, el líder de los populares ha advertido que hoy, como ya sucedió hace cien años, "hay políticos insensatos capaces de poner en riesgo a los ciudadanos por el soberanismo y la supremacía étnica".

González Pons ha lamentado que actualmente "tenemos que enfrentar el fantasma del nacional-populismo, que todo lo envenena, como hoy ocurre en mi país" en una Europa, ha explicado, en la que se vuelve a hablar de nuevas fronteras, nuevas segregaciones culturales, nuevas divisiones lingüísticas y nuevas naciones.

"Si no somos conscientes del peligro que entraña el nacional-populismo, no habrá un error del pasado en el que no volvamos a incurrir", ha advertido.

González Pons ha recordado que tras 60 años de la firma de los Tratados de Roma, "los europeos hemos aprendido a vivir y a convivir bajo las mismas leyes, con los mismos derechos y hasta con la misma moneda".

En estos años, ha dicho González Pons, "hemos aprendido a llamarnos ciudadanos antes que enemigos. A escucharnos antes que acusarnos. A construir puentes en vez de levantar fronteras".