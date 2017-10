La CUP llama al boicot electoral con una ´paella masiva´

La diputada de la CUP en el Parlament Mireia Boya ha rechazado este viernes la convocatoria de elecciones catalanas para el 21 de diciembre y ha propuesto celebrar en su lugar una "paella masiva insumisa".



"El 21 de diciembre paella masiva insumisa. Somos república", ha expuesto en Twitter recogido por Europa Press.



El diputado de la CUP Albert Botran manifestó la semana pasada que su partido se plantearía "boicotear" unas elecciones convocadas por el Estado a través del artículo 155 de la Constitución.





El 21 de desembre paella massiva insubmisa #SomRepública — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 27 de octubre de 2017

Escolta @marianorajoy, cap estat estranger té potestat per cessar govern català. Per motius obvis. pic.twitter.com/cwr5agSRv6 — CUP Capgirem BCN ? (@CUPBarcelona) 27 de octubre de 2017

Arrimadas: Ciudadanos saldrá "a ganar en las urnas"

El 21D saldremos a ganar en las urnas de las elecciones. Vamos a restablecer la democracia, la convivencia, la legalidad y el seny català. Una nueva etapa para todos los catalanes nos espera — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 27 de octubre de 2017

Iglesias reclama un proceso electoral "sin represión"

1. Debe garantizarse que el proceso electoral se produzca sin represión y con todas las opciones políticas presentes — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 27 de octubre de 2017

2. Seguiremos defendiendo que Catalunya siga en España aportando a un proyecto de país plurinacional, solidario y fraterno — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 27 de octubre de 2017

3. Seguiremos defendiendo el diálogo y un referéndum legal y pactado como mejor solución a la crisis en Catalunya — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 27 de octubre de 2017

Aunque las haya convocado la Gürtel, en las elecciones del 21 de diciembre tiene que ganar la fraternidad, la dignidad y la democracia. pic.twitter.com/sRFLTuxdjO — Pablo Echenique (@pnique) 27 de octubre de 2017

El mensaje de la diputada ha recibido numerosas muestras de apoyo, siguiendo la convocatoria de esta "paella masiva insumisa", pero también alguna crítica porque este plato es de origen valenciano y no catalán.También ha rechazado los comicios el grupo municipal de Barcelona de la CUP, desde su cuenta en Twitter: "Escucha Mariano Rajoy, ningún estado extranjero tiene potestad para cesar gobierno catalán. Por motivos obvios".Asimismo, la CUP ha usado la misma red social para asegurar que continuarány que "no se someterán al autoritarismo de Rajoy ni al 155".Por su parte, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado hoy a través de un mensaje en Twitter que su formación saldrá "a ganar en las urnas" las elecciones autonómicas convocadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras haber disuelto el Parlament."Vamos a restablecer la democracia, la convivencia, la legalidad, y el 'seny' catalán", ha asegurado Arrimadas, quien afirma que "una nueva etapa" espera "a todos los catalanes".El líder de Podemos,, también se ha pronunciado a través de Twitter sobre la convocatoria de elecciones en Cataluña. Iglesias ha publicado tres 'tuits' tras la comparecencia de Rajoy en la que deja clara su postura.También se ha pronunciado el secretario de Organización del partido,, que ha indicado que le habría gustado que los comicios no hubieran sido convocados porSin embargo, a continuación ha añadido que esa convocatoria electoral es "una oportunidad para ganar en las urnas a los pirómanos y sus aliados del bloque monárquico" (PP, PSOE y Ciudadanos) y