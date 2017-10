Un Parlament dividido aprueba la resolución para declarar la independencia

El Parlament aprobó este viernes, con los votos de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, una resolución en cuyo preámbulo se declara la independencia de Cataluña y otra en la que se plantea abrir un "proceso constituyente" para redactar la Constitución del nuevo Estado.



"Asumimos el mandato del pueblo de Cataluña expresado en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y declaramos que Cataluña se convierte en un Estado independiente en forma de república", proclama el texto presentado por JxSí y la CUP.



Esta resolución, aprobada por 70 síes, 10 noes y 2 papeletas en blanco, se votó en urna y de forma secreta, con la ausencia de los diputados de Ciudadanos, el PSC y el PP, que abandonaron el hemiciclo.







También en su preámbulo -y no en la parte votada, porque JxSí y la CUP consideran que la independencia ya fue votada por la ciudadanía en la jornada del 1-O-, la resolución dice: "Constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social".



Cuando buena parte de los diputados de la oposición ya habían salido del hemiciclo, JxSí pidió el voto secreto, por lo que los diputados fueron llamados uno por uno por los miembros de la Mesa e introdujeron su papeleta en una urna.



Al término de la votación, los diputados que aún permanecían en el hemiciclo se levantaron para cantar el himno catalán, "Els Segadors", y salieron entre besos, abrazos, caras de euforia e incluso algunas lágrimas de emoción como las del cantautor y diputado de JxSí, Lluís Llach.





Los independentistas celebran la DUI en los pasillos del Parlament. Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EFE

PSC, PP y C´s abandonan el Parlament antes de votar. Vídeo: EP/Foto: EFE

Los diputados del PP muestran su indignación durante un momento del pleno.Fotos: EFE-REUTERS

As you know, Catalans always favour the force of arguments. #peace #democracy #dialogue https://t.co/IAcwfjUbbv