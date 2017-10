Miles de personas celebran en las calles de Cataluña la ruptura con España

Miles de personas han llenado la plaza Sant Jaume de Barcelona y su entorno, a la espera de que llegue el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras la declaración de independencia hecha en el Parlament.

Han cantado 'Els Segadors' y 'L'estaca' al ritmo de una gralla de un asistente, y también suena música de un escenario que han instalado ANC y Òmnium Cultural.

Algunos concentrados han coreado 'For a, for a, for a la bandera espanyola' y 'Aquesta bandera és extrangera', en referencia a la española que ondea en el Palau de la Generalitat.

'President, al balcó!', han coreado otros asistentes, que llevan banderas 'estelades' --algunos han propuesto que se coloque una en lugar de la española--, y también se puede ver en la plaza alguna bandera republicana.

Los concentrados --entre los que había el exlíder de la CUP Antonio Baños-- se han pasado de mano en mano una gran 'estelada' que ha ido de un lado a otro de la plaza.