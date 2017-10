La UE, Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia transmiten su apoyo al Gobierno

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha avisado este viernes de que "nada cambia" para la Unión Europea y que España sigue siendo el "único interlocutor" para el bloque comunitario, poco después de que el Parlament haya declarado constituida la República independiente de Cataluña.



"Para la Unión Europea nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor", ha escrito Tusk en su cuenta oficial de Twitter.



"Espero que el Gobierno español favorezca la fuerza de los argumentos, no el argumento de la fuerza", ha añadido el presidente del Consejo europeo en su breve declaración.





For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force.