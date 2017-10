Sánchez: "El 21D ganaremos los que vamos a favor de la convivencia"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido hoy de que las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, las ganarán quienes están "a favor de la convivencia entre catalanes" y no van "contra nadie", entre los que ha situado al PSOE.



Sánchez, que ha inaugurado en Toledo el 11 Congreso del PSOE de Castilla-La Mancha en el que será reelegido secretario general del partido en la región Emiliano García-Page, ha afirmado que "ante la disyuntiva de dar la espalda a España, el PSOE está con la Constitución, con la democracia y con el autogobierno catalán".



Y por ello, ante las elecciones convocadas para el 21 de diciembre en Cataluña, ha sostenido: "Ganaremos las elecciones los que no vamos contra nadie, sino los que vamos a favor de la convivencia entre catalanes".



En cambio, ha advertido de que quienes han hecho "más contra el autogobierno de Cataluña" ha sido el secesionismo catalán, que ha "traicionado el catalanismo que logró el más alto nivel de autogobierno", que "no es una concesión, "sino el derecho del pueblo de Cataluña que ha sido violentado por los secesionistas".



También, el secretario general del PSOE, que visita por primera vez Castilla-La Mancha tras su victoria en las primarias de mayo, ha afeado que, "aunque el secesionismo pretenda adornar sus puestas de escena, con estética, con falsa épica y gritos de libertad", el movimiento separatista "persigue lo contrario, la ilegalidad, la unilateralidad y la fractura social".





El Partido Socialista devolverá el autogobierno a los catalanes ganando en las urnas a quien se lo arrebató: el secesionismo. pic.twitter.com/cT7PQVPEHm — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28 de octubre de 2017

Rivera: "Ahora somos los demócratas los que gritaremos 'Votarem'"

Por ello, ha incidido en que tras la causa secesionista "no hay ninguna bandera de izquierdas, ni de igualdad" y ha asegurado que el "único partido de izquierdas que ha entendido eso es el PSOE".Frente a los socialistas, Sánchez ha situado "otra izquierda que ha prestado un pobre servicio a la ciudadanía" con susy "por no querer identificar el independentismo con una vuelta al pasado".Sánchez también se ha preguntado cómo los independentistas catalanes van a poder defender que Cataluña, mientras existen "catalanes de primera o de segunda, según su adscripción" y ha querido saber "qué credenciales europeístas" podrán presentar cuando "han vulnerado" la legalidad y unidad de su propio Estado.El presidente de Ciudadanos,ha dicho hoy sentirsede que su partido haya marcado el camino para parar "a los golpistas" y que el proceso soberanista acabe en unas elecciones autonómicas: "Ahora seremos nosotros los que gritaremos 'Votarem'"."A partir de hoy los demócratas vamos a reivindicar que hasta en el último pueblo de Cataluña haya una urna y un colegio abierto y" ha subrayado Rivera en una intervención previa al Consejo General de Ciudadanos para abordar la situación de Cataluña.Rivera ha dicho sentirse "orgulloso" de que triunfe la tesis de Ciudadanos, que pasa por frenar a los separatistas aplicando la Constitución y celebrando unas eleccionesEl líder de Ciudadanos ha agradecido al PP y al PSOE que hayan rectificando porque "hace unas semanas nos ponían verdes por proponer que se aplicara el 155 y nos criticaban por decir que tenían que haber elecciones".Y al final, la realidad es que el PSOE ha tenido que acabar apoyando la aplicación del 155 y el PP, que no quería unas elecciones, se ha encontrado con la "cruda realidad" que es sacar a Cataluña delen que nos había metido el presidentYa de cara a las elecciones del 21 de diciembre, Rivera ha cerrado filas en torno a la líder de Ciudadanos en Cataluña,A juicio de Rivera,"tenemos la mejor candidata, el mejor equipo y el mejor proyecto para tener un Gobierno decente y digno a la altura de los catalanes".ha dicho Rivera, que ha valorado que Ciudadanos tenga hechos los deberes y que los militantes ya hayan votado a Arrimadas en unas primarias "porque sabíamos que esto podría pasar".Y de cara a presentar las listas electorales, Rivera ha asegurado que Ciudadanos está preparado "para el momento en el que nos ha puesto la historia".Respecto a la campaña electoral, Rivera ha comentado que tiempo habrá para que los catalanes escojan entre "quienes tienen mochila y quienes no,o nunca pactaron o los que convirtieron a Carod Rovira en vicepresidente de la Generalitat y los que nunca lo hubieran hecho".En su discurso, Rivera ha aprovechado para ofrecer a los catalanes un proyecto alternativo y ha dicho que Ciudadanos irá a las elecciones con un "mensaje nítido" y con la convicción de que sepan que esta formación no va pactar nunca con quienes quieren romper este país.Al líder de Podemos,, Rivera le ha recordado que ayer votaron con los independentistas para que no se aplicara la Constitución españolaY en su opinión, esto invalida a Podemos para sacar a Cataluña del "agujero".Por ello, ha dicho a Iglesias y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , tendrán que explicar muy bien antes de las elecciones qué van hacer con los escaños que saquen, "si van a apoyar a Junqueras o a Arrimadas y si van apoyar la Constitución o a quienes la liquidan".Y ha asegurado que si la suma de los constitucionalistas tiene un escaño más que los separatistas "hay que intentar formar gobierno. Es una obligación histórica y quien no lo haga lo va a pagar para siempre".Por eso, ha insistido, el objetivo es que la lista más votada encabece gobierno, "que llame a los demás partidos y forme gobierno porque hay que sumar".