Puigdemont contrata en Bélgica a un abogado que defendió a presos de ETA

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha contratado en Bélgica a un abogado especializado en defender a miembros de ETA, aunque no se ha tomado aún una decisión sobre la posibilidad de solicitar asilo en ese país tras las querellas presentadas hoy contra él por la Fiscalía española.



El abogado belga Paul Bekaert confirmó que ha sido nombrado "consejero" por Puigdemont, según el diario "L'Echo" y la cadena pública flamenca VRT.



"Tengo más de 30 años de experiencia en extradición y asilo político de vascos españoles, y probablemente por ello me haya llamado Puigdemont. Estoy familiarizado con la extradición y la orden de arresto europea", agregó.



Bekaert, sin embargo, afirmó que "Puigdemont no está en Bélgica para pedir asilo político. Todavía no hay nada decidido en esta área".



El abogado belga, cuyo despacho está ubicado en la localidad flamenca de Tielt (oeste), fue también defensor de la presunta etarra residente en Gante Natividad Jáuregui, que Bélgica rechazó entregar a España después de tres órdenes de arresto dictadas por la Audiencia Nacional en 2004, 2005 y 2015.



El letrado aseguró que el expresidente catalán le ha pedido que "defienda sus intereses en el futuro" y que el encuentro de hoy fue "un primer contacto".



El gabinete del primer ministro belga, el liberal Charles Michel, rechazó hacer ningún comentario sobre la visita a Bruselas de Puigdemont y cinco miembros del ya cesado Gobierno catalán.



En cambio, otras fuentes belgas afirmaron que, por el momento, no se ha producido ninguna demanda de asilo por parte de Puigdemont ni de sus consejeros, aunque en España el ya exdiputado Lluis Llach ha dado por hecho que se presentará esa solicitud de asilo.







El MHP de la República exiliat és una denúncia contra Ñ davant dels estaments europeus, internacionals i ens serva la dignitat de l'1 Oct. — Lluís Llach (@lluis_llach) 30 de octubre de 2017

Junqueras dice que Puigdemont dará explicaciones este martes

Maza acusa de sedición a Puigdemont, Forcadell y sus colaboradores. Agencia ATLAS | Archivo

"La prisión provisional está cantada

Afirmaron, además, que Bélgica es un Estado de Derecho en el queElha defendido que Puigdemont explicará este martes el "trabajo" que hace desde Bruselas."En todo caso,. No me corresponde a mí hablar por el presidente. El presidente ha dicho que mañana se explicará en torno a esta cuestión. Seguro que lo hará mucho mejor que yo", ha respondido en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, al preguntársele si Puigdemont pretende pedir asilo político.Según L'Echo, la visita de Puigdemont ha sido organizada por el, también destituido por el Ejecutivo central español.El rotativo apunta a que durante su estancia en la capital comunitaria mantendráEn cambio, el ministro belga del Interior, Jan Jambon, del partido nacionalista flamenco N-VA, y esa formación política en su conjunto, se desmarcaron hoy de la visita.Un portavoz de Jambon dijo quey que "no ha mantenido ningún contacto en los últimos días" con el antiguo presidente del Gobierno regional catalán.En la misma línea, el portavoz de la N-VA Joachim Pohlmann confirmó que si Puigdemont se encuentra hoy en la capital belga "ciertamente no es por la invitación" de ese partido.Otras autoridades flamencas rechazaron igualmente que tengan planificado un"En mi agenda no hay ninguna reunión con Puigdemont planificada", dijo a Efe el presidente del Parlamento flamenco, Jan Peumans.Por su parte, el eurodiputado de la N-VA Mark Demesmaeker se pronunció en los mismos términos:, precisó a Efe.Puigdemont llegó hoy a Bruselas, según confirmó el Gobierno español, después de que el fiscal general del Estado de España, José Manuel Maza, anunciara una querella por rebelión, sedición y malversación contra él y el resto del gobierno regional, así como otra querella contra la mesa del Parlamento autónomo.Diversas fuentes apuntaron que Puigdemontcon vistas a una eventual solicitud de asilo político en Bélgica y que mañana, martes, podría hacer algún tipo de declaración.Una treintena de periodistas, según constató Efe, se mantuvo a la espera de obtener información frente a la oficina de la Generalitat en Bruselas, en la sede de la N-VA y en las dependencias del Centro Maurits Coppieters, favorable a la autodeterminación yaunque Puigdemont no se dejó ver por allí.Este centro, de nuevo cuño y que preside Xabier Macias, premia a personas y organizaciones que defiendan la secesión de Estados y la autodeterminación, la diversidad cultural y lingüística, el diálogo intercultural, las minorías, la paz, la democracia y la unidad de Europa. Puigdemont viajó a Bruselas con cinco de sus antiguos consejeros que ocupaban las carteras de Gobernación, Meritxell Borràs; Salud, Antoni Comín; Interior, Joaquim Forn; Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret.Mientras, el abogado del presidente de la Generalitat cesado en la causa contra el Govern por el referéndum del 1 de octubre, Jaume Alonso-Cuevillas, ha dicho queEn una entrevista de 8TV recogida por Europa Press, Alonso-Cuevillas ha criticado este lunes la acusación presentada por elcontra Puigdemont y los consellers de su Govern cesado por ser "de una dureza exagerada e inusitada"."No se debería admitir a trámite esta querella, pero vistos los antecedentes y la actitud vengativa,", y ha añadido que, si cualquier abogado hubiera presentado el texto en vez del fiscal, ningún tribunal lo admitiría a trámite.