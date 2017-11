El Supremo pone bajo "vigilancia policial" a la Mesa del Parlament

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ha aplazado hasta el próximo 9 de noviembre las comparecencias de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los otros cinco miembros de la Mesa de la cámara catalana, según fuentes jurídicas. El juez les ha impuesto "vigilancia policial" para constatar que no han abandonado el país.



El magistrado ha atendido así la petición de todas las defensas que previo al inicio de las comparecencias han solicitado al juez el aplazamiento alegando que necesitaban disponer de más tiempo para preparar las defensas, ya que apenas ayer les fueron notificadas las citaciones judiciales respecto de una querella que la Fiscalía presentó el lunes y el TS admitió el martes.



Alguno de los letrados defensores también han solicitado posponer las declaraciones a la espera de que lleguen la prueba documental que pide la Fiscalía en su querella, petición que el juez instructor no ha acordado. Es decir, si el próximo jueves la documentación no ha llegado al Supremo, las declaraciones seguirán adelante, han precisado fuentes jurídicas al respecto.





Vigilancia polial

"Volvemos a casa"

Tornem cap a casa. Gràcies a tots i totes per la feina, suport i esforç. Tot el suport als Consellers que declaren a l´Audiència Nacional. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 2 de noviembre de 2017

El Ministerio Público no se ha opuesto a la petición de las defensas y ha dejado la solicitud del aplazamiento al criterio del juez, pero ha exigido someter a los miembros de la Mesa ahasta que declaren, a lo que ha accedido Llarena.Esa vigilancia no se realizará de forma presencial,para que la Policía pueda realizar controles de permanencia, según el abogado Javier Melero, que defiende a Lluís Corominas y Lluís Guinó.El letrado ha reconocido que la estrategia del expresidente Carles Puigdemont, quien ha rehusado comparecer ante la Audiencia Nacional,Los seis investigados en el Tribunal Supremo por losestaban citados este jueves a las 9.30 horas para declarar ante el juez Pablo Llarena por la querella presentada el pasado lunes por el Ministerio Público por los hechos relacionados con la declaración unilateral deForcadell ha celebrado que los miembros soberanistas de la Mesa de la Cámara vuelvan "a casa" y ha mostrado todo su "apoyo" a los exconsellers del Govern que han declarado ante la Audiencia Nacional."Volvemos a casa. Gracias a todos y todas por el trabajo, el apoyo y el esfuerzo. Todo el apoyo a los consellers que declaran en la Audiencia Nacional", ha dicho Forcadell en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.