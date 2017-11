Rajoy ve a Puigdemont y Junqueras "inhabilitados para la política" por sus "mentiras"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considera que el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras están "inhabilitados políticamente" y que los ciudadanos tomarán nota de sus "mentiras". Aunque ha admitido que pueden presentarse a las elecciones del 21 de diciembre, ha señalado que van a trabajar para que en esos comicios no ganen los independentistas.



En una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, Rajoy ha afirmado que se ha "abofeteado a la ley y el Estado de Derecho" y no se ha actuado con "lealtad constitucional". "Para mí, inhabilitados políticamente deberían estar todas las personas que han engañado a los ciudadanos de Cataluña porque esto ha sido la historia de un gran engaño", ha enfatizado, si bien ha reconocido que solo una sentencia judicial puede inhabilitar a un dirigente político.



Además, ha criticado las recientes declaraciones de Puigdemont asegurando que es posible una solución que no sea la independencia. "Ahora dice que a lo mejor hay otras fórmulas distintas a la independencia. Oiga, pues podría haberlo dicho antes", ha enfatizado, para añadir que la situación en la que se ha metido el expresidente catalán es "realmente complicada".



Rajoy,considera que las últimas declaraciones de Puigdemont y de ERC demuestran que lo ocurrido en Cataluña ha sido el "proceso de las grandes mentiras". El presidente del Gobeirno ha subrayado además que sería "absurdo" que a una persona que está en prisión se le hiciera conseller porque no podría ejercer su función, aunque ha reconocido el derecho que todo el mundo tiene a presentarse a unas elecciones mientras no esté inhabilitado.



Ante las palabras del expresidente de la Generalitat Puigdemont en las que ha apuntado que es posible una solución alternativa a la independencia y las de ERC en las que admiten que los independentistas no estaban preparados para gobernar, ha recalcado que lo que están diciendo a los ciudadanos es que había "grandes mentiras".





Rajoy sugiere que volverá a se candidato: "Estoy en un buen momento"

Previsión del PIB

", ha añadido el jefe del Gobierno, quien ha recordado que entre esas mentiras estaba que el proceso no iba a afectar a la economía o que iban a obtener el apoyo internacional.Rajoy, que ha afirmado que no es un "timorato" porque ha aplicado, ha subrayado que van a trabajar para que el 21 de diciembre ganen los partidos no independentistas. Tras asegurar que ahora le toca a la gente, ha dicho que espera una "participación masiva".Además, ha rechazado que una victoria de los independentistas vaya a dar por terminada la legislatura y ha señalado que las legislaturas "deben durar 4 años para transmitir normalidad y seguridad". También ha indicado que si regresa la normalidad a Cataluña, la previsión de crecimiento puede subir cinco o seis décimas el año que viene.Rajoy ha asegurado también queen las próximas elecciones generales. Eso sí, ha subrayado que si está en sus manos, la legislatura actual durará cuatro años, al tiempo que ha recalcado que una victoria de los independentistas en los comicios catalanes del 21 de diciembre no tiene por qué dar por finalizada la legislatura a nivel nacional."Yo le voy a decir una cosa,. Es importante saber también lo que piensa mi partido, pero yo me encuentro bien. Creo que", ha señalado Rajoy en una entrevista en la cadena Cope, que ha recogido Europa Press, al ser preguntado si se va a presentar a la reelección.Por otro lado, Rajoy ha afirmado que, si a partir de enero vuelve la normalidad a Cataluña, se elevará entre cinco y siete décimas la, hasta una banda de entre el 2,8% y el 3%, y se crearán más de medio millón de empleos.En declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press, Rajoy ha explicado que, de volverse a la normalidad tras las elecciones en Cataluña del próximo 21 de diciembre, se revisará al alza la previsión de crecimiento económico para 2018, que fue rebajada desde el 2,6% hasta el 2,3% precisamente por la crisis en Cataluña.