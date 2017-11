Carles Riera liderará la CUP; Fachin renuncia

El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera será el número uno por Barcelona de los 'cupaires' en las elecciones del 21 de diciembre, en una lista que también incluye en el número seis a la presidenta de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, la independiente Bel Olid.



En un comunicado, la CUP ha explicado Riera encabezará la lista seguido de la miembro de la formación Maria Sirvent, que irá de número dos por la provincia de Barcelona.



Riera ya estuvo en la lista de la CUP en las elecciones catalanas de 2015: entonces fue el número 11 de la lista por Barcelona y no obtuvo el escaño de entrada, sino que se convirtió en diputado en octubre de 2016 cuando dejó el acta la diputada 'cupaire' Pilar Castillejo.



Fachin no se presentará a los comicios

Oops! Me parece que se nos quedo el mensaje un poco críptico! https://t.co/Hr0bhqrXWT Si, si... significa que no estaremos en el próximo Parlament! (Y que seguiremos dando guerrita) „ Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 15 de noviembre de 2017

Por su parte, el ex secretario general de Podem y diputado en el Parlament,, ha descartado presentarse a las elecciones, después de que el pasado domingo presentase su plataforma Som Alternativa y se explorase la posibilidad de un entendimiento con la CUP.A dos días de que finalice el próximo viernes el plazo para la presentación de candidaturas, Fachin ha anunciado en su cuenta de Twitter que no concurrirá a los comicios del 21 de diciembre:, ha escrito el exlíder de Podem.En otro apunte en su cuenta de Twitter, Fachin explica que Som Alternativa nació para "hablar muy claro cuando había que hablar muy claro" y añade: "Que nadie dude que seguiremos hablando igual de claro.. ¡Seguimos!".El exlíder de Podem adjunta a este apunte una reflexión sobre la situación política actual en la que Cataluña vive "momentos políticos excepcionales" y denuncia la "maniobra" del Gobierno del PP paraSegún Fachin, la convocatoria de elecciones por parte del Gobierno forma parte de una "evidente maniobra de imponer ritmos contrarios a los consensos y a la capacidad de construcción de mayorías, estableciendo un calendario y unos tiempos que han impedido de facto coordinar una respuesta conjunta a la altura de la excepcionalidad del momento".Para el ex secretario general de Podem, "la convocatoria de elecciones mediante la aplicación del artículo 155, el encarcelamiento de opositores al régimen del 78, la persecución de trabajadores públicos, la violencia policial ejercida contra la población catalana, (...) y, en general,, obliga a todas las fuerzas de carácter democrático a hacer un frente común, sin ningún tipo de ambigüedad o equidistancia. (...). La respuesta política no puede ser neutral".De los cuatro actuales diputados de Podem en la Cámara catalana, integrados en el grupo parlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot, tres de ellos no repetirán: además de Fachin, Àngels Martínez, que, y Joan Giner, que sigue formando parte de la formación morada, pero que no ha sido incluido en las listas electorales.Jessica Albiach es la única que concurrirá a las elecciones del 21D, en el número tres de la candidatura de Catalunya en Comú Podem que lidera Xavier Domènech.