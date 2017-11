La UE decide hoy la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento

La Unión Europea a 27 decidirá este lunes mediante voto secreto y entre 18 ciudades candidatas la nueva sede de la Agencia Europa del Medicamento (EMA) a la que aspira Barcelona, que partió de salida como una de las favoritas, pero que ha visto lastradas sus opciones a causa del desafío independentista. La capital eslovaca, Bratislava, y también Milán, son las ciudades con más posibilidades, según se desliza en circulos comunitarios.



Los líderes de la UE fijaron el pasado junio los criterios técnicos que se exigen para la mudanza, el 31 de julio se cerró el plazo para presentar las candidaturas y, desde entonces, apenas se ha abordado el debate formal en Bruselas para subrayar que son cuestiones "objetivas" --como asegurar su actividad de inmediato tras el traslado-- las que decidirán la balanza.



Sin embargo, los países con ciudades candidatas han apurado los esfuerzos diplomáticos y negociaciones discretas para asegurar el mayor número de apoyos este lunes en un proceso con voto secreto que prevé hasta tres rondas de votación si ninguna de las aspirantes no se impone con claridad en una fase anterior.



En el caso de Barcelona, cuya evaluación técnica a manos de la Comisión Europea la colocó entre las mejores ofertas, la crisis política en Cataluña y la incertidumbre que ello ha provocado "no ayuda en absoluto", como reconoció el pasado viernes el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.



La candidatura de la Ciudad Condal contó de partida con el apoyo inequívoco tanto del Gobierno de Mariano Rajoy como de la Generalitat y del Ayuntamiento de la ciudad, pero las tensiones han debilitado este frente.



El desafío independentista "preocupa" en la Unión Europea, como reconocen fuentes europeas de todo signo, aunque oficialmente no se haya expresado así en los debates sobre la EMA. La inseguridad sobre el futuro de la Comunidad Autónoma es el "elefante en la habitación", como lo definió un alto funcionario europeo al inicio de la crisis.



Apoyos a la candidatura española

Con todo, España cuenta con apoyos, incluidos los de sus vecinos Portugal y Francia, que concurren con sus propias candidatas, y otros países como Rumanía, según fuentes diplomáticas. Alemania, sin embargo, ha insinuado que si cae su aspirante -Bonn-- su voto será para Milán, otra de las favoritas en la carrera y cuya candidatura ha estado muy activa en Bruselas.