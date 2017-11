Rajoy subraya que Cataluña ha vuelto a la "legalidad"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha destacado hoy que un mes después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Cataluña ha vuelto a la "legalidad", se han convocado elecciones y la comunidad autónoma está en una situación de "mucha mayor normalidad".

En una entrevista en Telecinco, Rajoy ha hecho balance del primer mes desde la puesta en marcha del 155, tiempo en el que han cambiado "muchas cosas" en Cataluña, comenzando por una administración que está trabajando "con normalidad" y con unos funcionarios que cumplen su función.

Sobre las palabras del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sobre una posible salida de Cataluña de la UE, Rajoy cree que son unas declaraciones "sorprendentes" y que son una muestra más de que algunos dirigentes catalanes están cayendo en "ridículo". "A la vista de la dinámica en la que se ha instalado Puigdemont sorprende menos, ya me espero cualquier cosa", ha reconocido.

Reforma de la Constitución



Rajoy ha advertido hoy de que una reforma de la Constitución no puede "en ningún caso" suponer "un premio para quienes han pretendido liquidar" la propia Carta Magna. Ha señalado además que su compromiso con el líder socialista, Pedro Sánchez, sobre esta reforma es el de "hablar", y aunque un cambio constitucional no estaba entre sus prioridades está dispuesto a ese debate. "No me niego a hablar si es para resolver problemas", ha añadido el jefe del Ejecutivo, quien también ha asegurado su disposición de ser "constructivo".

Rajoy: "La reforma constitucional no puede premiar a quienes 'han pretendido liquidarla'. Vídeo: AGENCIA ATLAS



Ha recordado que cuando habló con Sánchez para aplicar el 155 en Cataluña ante el desafío independentista, porque consideró "fundamental" que el PSOE estuviera del lado del Gobierno para defender la unidad y la soberanía nacional, el líder socialista le propuso poner en marcha la comisión territorial y él aceptó. Pero ha insistido en que el resultado de esa comisión y la reforma que se pueda plantear tras ese debate no puede servir para premiar a los que han querido liquidar el texto.



Críticas a Marta Rovira



El presidente del Gobierno ha calificado de "calumnia" y "falsedad" las declaraciones de la dirigente de ERC Marta Rovira acusando al Ejecutivo del PP de amenazar con muertos en la calle si seguía la hoja de ruta independentista. "Es mentira, es una calumnia y una vergüenza que se pueda llegar a esos niveles", ha enfatizado.

Rajoy ha defendido la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña, destacando que trabajaron en "una situación de extrema dificultad", aunque ha admitido que fue criticada en Europa. "No hay obra humana que sea perfecta", ha apostillado.



Rajoy cree que ya es hora de "restañar heridas" en Cataluña. Vídeo: AGENCIA ATLAS

"Dieron la cara y cumplieron con su obligación a las órdenes del poder judicial", según Rajoy. "Intentaron evitar que se celebrara un referéndum que el Tribunal Constitucional dijo que era ilegal", ha añadido el presidente sobre la consulta independentista promovida por el Govern de Carles Puigdemont, al que atribuye que se produjeran "cosas indeseadas" durante aquella jornada.

Rajoy ha calificado la convocatoria del referéndum como un "atentado muy duro contra la democracia", señalando que desde la Generalitat "se empeñaron en hacer cosas que no podía autorizar". "Pensaron que el Estado no podría defenderse o que el presidente del Gobierno iba a mirar a otro lado, pero nadie va a permitir nunca que España se trocee", ha proclamado.