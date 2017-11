Iceta dice que "Cataluña no puede esperar más" a la financiación autonómica

El candidato del PSC a las elecciones, Miquel Iceta, ha avisado este jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que "sea prudente" respecto a la financiación autonómica, porque "Cataluña no puede esperar más", del mismo modo que "el País Vasco no podía esperar más para negociar el cupo", ha ironizado.

Iceta ha participado en un acto de la entidad Portes Obertes del Catalanisme de apoyo a su candidatura, junto a su número tres y exlíder de Unió, Ramon Espadaler (Units per Avançar), y otros integrantes de su lista como Mario Romeo (dirigente de Portes Obertes y La Tercera Vía) o Carlos Jiménez Villarejo.

Precisamente, Iceta ha agitado este jueves la polémica con su planteamiento sobre la financiación: una quita de parte de la deuda de Cataluña y otras autonomías, así como una Hacienda federal catalana que gestione todos los impuestos, en consorcio con la Administración del Estado.

Después de que Rajoy haya pedido no convertir las elecciones catalanas en "una subasta de ideas" sobre la financiación, Iceta le ha respondido: "Presidente, la negociación del nuevo sistema de financiación debería haber entrado en vigor desde 2014. Sea prudente, no podemos esperar más. Igual que los compañeros del País Vasco no podían esperar más para negociar el cupo, nosotros queremos entrar en la cosa".

Iceta ha asegurado que, si es presidente de la Generalitat, será "leal con España", pero también "exigente en la defensa de los intereses de Cataluña": "Este es el negocio. Jugaremos a fondo las cartas de España, pero para reivindicar mejor los intereses de Cataluña. Algunos se piensan que con ganar elecciones se soluciona el problema.... Santa inocencia".

"Si soy president -ha agregado-, defenderé los intereses de Cataluña con la misma firmeza que Ximo Puig los valencianos, que Susana Díaz representa los intereses de los andaluces e Íñigo Urkullu defiende los vascos. Igual. Ni más, ni menos. Los catalanes tienen derecho a tener un presidente que defienda sus intereses con la misma eficacia que cualquier otro presidente de comunidad".

Ha cargado además contra el candidato popular, Xavier García Albiol, por criticar su propuesta, y le ha recordado que "mejorar la financiación en el marco estatutario es derrotar al independentismo y demostrar que hay un modelo mejor y responde a las necesidades de Cataluña".

Ha dicho "alucinar" además por la "extraña unanimidad" en distintas fuerzas que ha provocado su defensa de la "ordinalidad" en en la financiación o de un consorcio tributario. "¡Consorcio tributario! ¡Oh, horror!... pero si está en el Estatut", ha recordado el dirigente socialista.

También ha rememorado que el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "no descartó una quita de la deuda de las autonomías": "¡Montoro malo, autonomista, separatista, catalán!", ha exclamado con sorna sobre las palabras del ministro.

Por su parte, Espadaler ha calificado de "curioso" que "Albert Rivera haya salido antes que Montoro a decir que no" a la propuesta de Iceta y ha alertado del peligro de "pasar del fuego del independentismo a las brasas del unionismo inmovilista".