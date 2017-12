Carles Puigdemont, a los exconsejeros: "Haced lo que sea para salir"

El presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, ha pedido este viernes por la mañana a los exconsellers en prisión preventiva que hagan "lo que haga falta para salir" de la cárcel, una petición que ha extendido a los líderes de Òmnium, Jordi Cuixart, y la ANC, Jordi Sànchez.



"Os queremos en casa. Tenéis que salir de la cárcel porque no deberíais haber entrado nunca", ha publicado en un mensaje de Twitter recogido por Europa Press el mismo día que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete exconsellers comparecen ante el Tribunal Supremo con la esperanza de que el juez modifique su actual situación procesal, dictada por la Audiencia Nacional.





Jordis, conselleres i consellers empresonats, us volem a casa. Heu de sortir de la presó perquè no hi hauríeu d´haver entrat mai. Feu el que calgui per sortir-ne´n. Tenim molta feina i us necessitem per plantar cara al tripartit del 155. Desitjo retrobar-nos ben aviat!